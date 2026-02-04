Batman Belediyesi 42 Teknik Personel Alacak
Batman Belediyesi 42 Teknik Personel Alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2026
Batman Belediye Başkanlığı Personel Anonim Şirketi bünyesinde 42 teknik personel alımı gerçekleştirilecektir.
ALIMI YAPILACAK TEKNİK PERSONEL VE SAYISI
1 Yazılım veya Bilgisayar Mühendisi
2 Şehir Plancısı
1 Psikolog
1 Grafiker
1 Gıda Mühendisi
2 Harita Mühendisi
2 Peyzaj Mimarı
3 Makine Mühendisi
5 İnşaat Mühendisi
5 Mimar
3 Elektrik Ustası
1 Fırın Tamir Ustası
3 Elektrik-Elektronik Mühendisi
3 Muhasebe Elemanı
4 Otobüs-Kamyon Tamir Ustası
5 Sıhhi Tesisat Ustası
BAŞVURU MERKEZİ VE TARİHLER
Başvurular Batman Belediye Personel A.Ş üzerinden (Batman Belediyesi Hizmet Binası Personel A.Ş Müdürlüğü 4. Kat) 04, 05, 06 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacaktır.