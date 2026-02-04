Ana sayfaDaimi İşçi İlanları

Batman Belediyesi 42 Teknik Personel Alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2026

Kaynak : İşkur
İlan Giriş : 04 Şubat 2026 23:53, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 23:42
Batman Belediye Başkanlığı Personel Anonim Şirketi bünyesinde 42 teknik personel alımı gerçekleştirilecektir.

ALIMI YAPILACAK TEKNİK PERSONEL VE SAYISI

1 Yazılım veya Bilgisayar Mühendisi

2 Şehir Plancısı

1 Psikolog

1 Grafiker

1 Gıda Mühendisi

2 Harita Mühendisi

2 Peyzaj Mimarı

3 Makine Mühendisi

5 İnşaat Mühendisi

5 Mimar

3 Elektrik Ustası

1 Fırın Tamir Ustası

3 Elektrik-Elektronik Mühendisi

3 Muhasebe Elemanı

4 Otobüs-Kamyon Tamir Ustası

5 Sıhhi Tesisat Ustası

BAŞVURU MERKEZİ VE TARİHLER

Başvurular Batman Belediye Personel A.Ş üzerinden (Batman Belediyesi Hizmet Binası Personel A.Ş Müdürlüğü 4. Kat) 04, 05, 06 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacaktır.

