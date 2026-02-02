KÖSGEB 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, geçerli olan son iki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

a) KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşları Bilgi İşlem birimlerinde veya özel sektör sistem merkezlerinde; Veri Tabanı alanında uzman veya benzer bir pozisyonda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

a) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,

c) MS SQL "high availability" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

e) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Clustering, AlwaysOn, Failover Cluster ve Replication teknolojilerinde tecrübeli olmak,

g) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) PostgreSQL ile ilgili veri tabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veri tabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve trigger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veri tabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

j) PostgreSQL veri tabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında deneyim sahibi olmak,

k) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veri tabanı şema değişikliklerini yapma konularında deneyim sahibi olmak,

l) Power BI, Data Warehouse ve SSIS teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Veri tabanı güvenliği, yetkilendirme, kullanıcı yönetimi ve kayıt tutma (audit) gibi konularda bilgi sahibi olmak,

n) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

o) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

p) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

b) VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşları Bilgi İşlem birimlerinde veya özel sektör sistem merkezlerinde; Veri Tabanı alanında uzman veya benzer bir pozisyonda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

a) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,

c) MS SQL "high availability" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

e) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veri tabanı şema değişikliklerini yapma konularında deneyim sahibi olmak,

h) Veri tabanı güvenliği, yetkilendirme, kullanıcı yönetimi ve kayıt tutma (audit) gibi konularda bilgi sahibi olmak,

i) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

j) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

k) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

c) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Tercih Sebepleri:

a) Microsoft teknolojileri ile yazılım geliştirme alanında deneyim sahibi olmak (C#, Visual Studio, ASP.NET MVC, WCF, .NET / .NET Core, MS SQL Server),

b) ASP.NET MVC ile geliştirilmiş web uygulamalarında bakım ve geliştirme yapmış olmak,

c) WCF servisleri kullanılarak geliştirilmiş uygulamalarda geliştirme veya entegrasyon tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında temel-orta seviye bilgi sahibi olmak,

f) .NET Core / .NET ile geliştirilmiş Web API veya servis projelerinde görev almış olmak,

g) RESTful servisler hakkında bilgi sahibi olmak,

h) ORM araçları (Entity Framework / Entity Framework Core) ile çalışmış olmak,

i) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve orta-iyi seviyede SQL/T-SQL bilgisine sahip olmak,

j) Git tabanlı versiyon kontrol sistemleri ile çalışma deneyimine sahip olmak,

k) Agile / Scrum yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Analitik düşünme yeteneğine sahip, öğrenmeye açık ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

m) Angular veya benzeri SPA framework'leri ile geliştirme tecrübesi,

n) Docker ve container mimarisi hakkında temel bilgi,

o) CI/CD süreçleri hakkında farkındalık,

p) Kamu kurumlarında veya kurumsal projelerde yazılım geliştirme deneyimi.

d) İŞ ANALİSTİ (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yazılım projelerinde İş Analisti, İş Geliştirme Uzmanı veya benzeri pozisyonlarda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

a) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Kullanıcı gereksinimlerini ve iş süreçlerini analiz ederek analiz ve gereksinim dokümanları hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak,

c) İş akış şemaları/diyagramları hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Balsamiq benzeri araçlar kullanarak temel seviyede ekran taslakları (mockup) hazırlayabilmek,

e) Geliştirilen uygulamaların test ve kabul süreçlerinde görev alma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Agile / Scrum metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve proje toplantılarına aktif katılım sağlayabilmek,

g) İlişkisel veri tabanları hakkında temel seviyede bilgi sahibi olmak (analiz bakış açısıyla),

h) İş birimleri ve teknik ekiplerle etkili iletişim kurabilen, dokümantasyon yeteneği güçlü olmak

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru ilan metni 01/02/2026-15/03/2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı platformunda yayımlanacaktır.

b) Adaylar, başvurularını 16/02/2026 - 15/03/2026 tarihleri arasında son gün saat 23:59:59'a kadar e-Devlet şifreleri ile Kariyer Kapısı platformununhttps://kariyerkapisi.gov.tr/isealimadresi üzerinden girerek gerçekleştirecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İSTENİLEN BELGELER

a) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir).

b) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

c) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" belgede meslek kodu bulunmak kaydıyla mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.

d) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler).

e) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 16/03/2026-19/03/2026 tarihleri arasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

d) Sözlü-uygulamalı mülakat 30/03/2026-03/04/2026 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık (Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No:32, 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA) adresinde yapılacak olup mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum adaylara bildirilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

e) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

f) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihlerindeKOSGEB değişiklik yapma hakkına sahiptir. Adayların www.kosgeb.gov.tr adresini ve Kariyer Kapısı platformunu takip etmeleri gerekmektedir.

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerli kabul edilecektir.

b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

d) İletişim Bilgileri Tel: 0 312 595 27 71

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

