Marmara Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde; 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanının %70'i ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınav puanının %30'u alınarak oluşturulacak olan toplam puan esas alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

1) Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar)

a) Linux işletim sistemleri yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,

b) Linux sistem yönetimi alanında eğitim almış olmak veya bu alandaki yetkinliğini tecrübesiyle gösterebilmek,

c) E-Posta sistemleri (Tercihen Zimbra), Veritabanları (PostgreSQL, MariaDB vb.), Web sunucuları (Nginx vb.), Proxy ve Radius sunucuları ile LDAP, DNS, DHCP, Docker vb. Linux tabanlı sistem ve servislerin kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyimli olmak,

ç) Sunucu ve servisler üzerinde güvenlik sıkılaştırma (hardening) çalışmaları yapabilmek, d) Sanallaştırma platformlarında yönetici veya uzman olarak görev almış olmak (Tercihen Hyper-V veya VMware ortamlarında),

e) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar konusunda teorik bilgi ve pratik deneyime sahip olmak,

f) Uygulama ve sunucu tarafında performans analizi, izleme (monitoring) ve iyileştirme çalışmalarında tecrübeli olmak,

g) Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları ve teknolojilerinin kurulumu ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Karşılaşılan sorunlarda hata ayıklama (troubleshooting) ve kalıcı çözüm üretme becerisine sahip olmak,

h) Dokümantasyona önem veren, yapılan çalışmaları düzenli ve anlaşılır şekilde kayıt altına alabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, disiplinli ve kişisel gelişime açık olmak.

2) Kıdemli Ağ Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarları, güvenlik duvarları, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyiciler, merkezi kablosuz ağ kontrol sistemleri ve NAC çözümlerinin kullanıldığı kurumsal ağ ortamlarında en az 5 yıl deneyimli olmak,

b) CCNP Routing and Switching, CCNP Security veya CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) LAN, WAN, WLAN, VPN, BGP, IP/MPLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, NAT, SSL, DHCP, DNS, Proxy, IEEE 802.1X ve NAC teknolojileri konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

ç) Yönlendiriciler, erişim noktaları ve kontrol cihazları (AP / WLC) ile Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda deneyimli olmak,

d) Yerel ve geniş alan ağları kablolama altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Ağ ve altyapı donanımları konusunda genel donanım bilgisine ve tecrübeye sahip olmak,

f) Unix ve Linux işletim sistemleri hakkında temel-orta seviyede bilgi sahibi olmak,

g) Ağ mimarilerinin tasarımı, planlanması ve mevcut sistemlerle entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

ğ) Ağ izleme (Network Monitoring) sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve raporlanması konusunda tecrübeli olmak,

h) Ağ trafiği ve protokol analizi yapabilen araçlar (Wireshark, tcpdump, netcat vb.) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) Karşılaşılan sorunlarda hata ayıklama (troubleshooting) ve kalıcı çözüm üretme becerisine sahip olmak,

i) Dokümantasyona önem veren, yapılan çalışmaları düzenli ve anlaşılır şekilde kayıt altına alabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, disiplinli ve kişisel gelişime açık olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden Marmara Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/ internet adresinden online olarak yapılacaktır.

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,

b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

ç) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)

d) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir, belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

f) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)

g) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70'i ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

c) Sınava (yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr ve https://kariyerkapisi.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 05 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR

SINAVIN ŞEKLİ;

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

X. ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi : Resmi Gazete'de yayımlandığı gün

: Adaylar, ilan Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.

Yazılı Sınav Tarihi : 05 Mart 2026

