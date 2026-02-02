Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Süresi : 02/02/2026 - 16/02/2026

Son Başvuru Tarihi : 16/02/2026 - Saat 17.00

Başvuruda İstenen Belgeler

. YÖK formatlı özgeçmiş

. Bilimsel yayın listesi

. 2 adet fotoğraf

. T.C. kimlik fotokopisi

. Adli sicil kaydı

. Askerlik durum belgesi

. Mezuniyet belgeleri

. Uzmanlık ve/veya yan dal belgeleri

. Yabancı dil belgesi

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İngilizce programlarda görevlendirilecek adayların, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.