Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet) doçentlik belgesi ve diğer öğrenim belgeleri YÖK denklik belgesi (yurt dışından alınmış diplomalar için) İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti ile diğer öğrenim belgeleri, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-Devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.

Doktor Öğretim Üyeleri: Başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-Devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.

Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Üniversitenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Son Başvuru Tarihi: 16.02.2026

A. GENEL ŞARTLAR :

1. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartı belirtilmediği sürece muaftır.

5. 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 8'inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "seksen" ibaresi "seksen beş" olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle Yabancı Dille öğretim yapılan bölümler için asgari yabancı dil puanı şartı 85'tir.

B. ÖZEL ŞARTLAR:

1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://avrasya.edu.tr/wp-content/uploads/2022/12/ Ogretim-Uyesi-ve-Elemani-Basvuru-Formu.docx)

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Lisans/Yüksek Lisans Transkripti (onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

7. ALES belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden alınan karekodlu sonuç belgesi)

8. Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden alınan karekodlu sonuç belgesi)

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik fotoğraf)

10. Alanında tecrübe belgesi (İlan edilen kadronun özel şartlarında tecrübe şartı var ise gereklidir.)

11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

ÖNEMLİ NOTLAR :

1. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.

2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasya.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "aslı gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7. Üniversitenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Kazanan adaylar Üniversitenin belirlediği tarihte göreve başlar.

8. e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)' ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

1145/2/1-1