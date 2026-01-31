Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru için;

. Başvuru Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin yer alacağı)

. Yayın Listesi İle Bilimsel Yayın Ve Akademik Faaliyetleri İçeren YÖK Formatlı Özgeçmiş

. Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Uzmanlık/Sanatta Yeterlik) Belgeleri

. Resmi Kurumlarca Onaylanmış Doçentlik Belgesi (Profesör Kadrosu İçin)

. YDS Veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil (İngilizce) Belgesi

. Yurt Dışından Alınan Diplomalar İçin Onaylı Denklik Belgesi

. Kimlik Kartı Fotokopisi

. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

. Adli Sicil Belgesi

İstenilen belgeler PDF Formatında ilanın başvuru süresi içerisinde ;

1. Profesör ve Doçent Başvuruları [email protected] e-posta adresine gönderilebilir. Şahsen başvurular için; Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü-Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüpsultan-İSTANBUL (Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara üniversite tarafından eksik evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.)

2. Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları ilgili akademik birimlere şahsen ve posta yolu ile, (eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili akademik birime ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara üniversite tarafından eksik evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.)

Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya Profesör kadrosu için 6 adet CD/USB, Doçent kadrosu için 4 adet CD/USB, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir.

. İlan Başvuru Tarihi: 31.01.2026

. Son Başvuru Tarihi: 14.02.2026