Diyanet 10 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan müfettiş yardımcısı kadrolarına, yapılacak giriş sınavı sonucuna göre kurum içi naklen alım yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

3. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak),

4. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre görev yapıyor olmak, 5. 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak (Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara 21.05.2011 tarihinden önce atanmış olanlarda bu şart aranmayacaktır),

6. Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak,

7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

8. Memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmamak,

9. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen ortak nitelik şartını taşıyor olmak,

10. Daha önce yapılmış olan müfettiş yardımcılığı giriş sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

. Adaylar, başvuru şartlarından memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmadığı, sağlık durumunun her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olduğu, "ortak nitelik" şartını taşıdıklarına ilişkin hususları elektronik başvuru ekranında beyan edeceklerdir.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 23.02.2026 - 02.03.2026 (saat 16:30) tarihleri arasındahttps://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinavadresi aracılığı ile yapılacaktır.

2. Sınav şartlarına ilişkin bilgi/belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.

3. Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren öz geçmişlerini yazacaklardır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

III. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE ZAMANI

1. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı sınav 07.03.2026 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

3. Sözlü sınav ise 01.04.2026 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da başlayacaktır.

4. Sınav Konuları;

A. Yazılı Sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

f) Türkçe kompozisyon,

g) Arapça.

B. Sözlü Sınav;

a) Kur'an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,

b) Tefsir,

c) Hadis,

ç) Akaid,

d) Fıkıh,

e) Siyer-i Nebi,

f) Türk-İslam Tarihi,

g) Genel Kültür,

ğ) Yazılı sınav konuları.

5. Sınavlar, ilanda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar.

6. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ile sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

IV. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitede yer alan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında ilan edilecektir.

2. Yazılı sınav için "Sınav Giriş Belgesi" alma işlemleri adaylar tarafından "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınavlar, sınav kurulu tarafından önceden hazırlanan cevap anahtarına göre değerlendirilir. Sözlü sınavlarda, sınav kurulu üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar aday müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılır.

4. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilir.

5. Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananların atamaları, sınavdaki başarı derecesine göre yapılır.

6. Puanların eşit olması durumunda, yazılı sınav puanı fazla olana öncelik verilir.

7. Atanamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

VI. SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Sınav sonuçları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

2. Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Başkanlığın internet sitesinde ilanından itibaren on gün içerisinde yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, sınav kurulu veya Başkanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından on gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

3. Süresi içinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması/güvenlik soruşturması sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

2. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi ilişikleri kesilecektir.

3. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili Başkanlıkça adaylardan belge talep edilebilecektir.

4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 80 12-16

Faks : (0312) 285 74 09

e-posta : [email protected]

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı