İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 09.02.2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlgili Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurusunu yapmalıdır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 09.02.2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla İlgili Fakülte Dekanlığına başvurusunu yapmalıdır.

Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan dahil işe alım sürecinin her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir ve web sitemiz üzerinden yapılacak duyurular tebligat yerine geçecektir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir.)

2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.

3- 1 adet Fotoğraf.

4- Nüfus cüzdan ön yüz fotokopisi.

5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret olarak) Diplomaların yerine e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan mezun belgeleri de kabul edilir. Devam eden yüksek lisans ya da doktora için Öğrenci Belgesi ibraz edilmesi gerekir. Not: Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4 Tük ve 5 Tik not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu kararları esastır.

6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.

7, Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.

8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.

9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

10. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

Başvuru Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İlgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokulu Müdürlüklerine

Elmalıkent Mah. Elmalıkeııt Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

"2547 Sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir,) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YOK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve adli arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile; İlgili Fakülte Dekanlıklarına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/İstanbul

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 09.02.2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar belirtilen adrese şahsen yapılması gerekmektedir.

Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan dahil işe alım sürecinin her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir ve web sitemiz üzerinden yapılacak duyurular tebligat yerine geçecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

ilanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tradresinden ulaşılabilir

Duyurulur.