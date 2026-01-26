İstanbul Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2024 KPSS B Grubu P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

f) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

g) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

i) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

j) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

k) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

l) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

İŞ ANALİSTİ (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına

Kadar)

. İş analizi, süreç modelleme ve kurumsal iş akışları konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak.

. Program Destek, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.

. Scrum Tecrübesine sahip olmak.

. Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda bilgili olmak.

. İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (QPR, Visio) konusunda bilgili olmak.

. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak.

. Projelerinin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmak.

. Veri tabanı modelleme bilgisine sahip olmak.

. UML diyagramları ile modelleme bilgisine sahip olmak.

Tercihen:

o Yüksek lisans mezunu olmak,

o Büyük ölçekli bilişim projelerinde, yazılım analizi ve fizibilite süreçlerinde görev yapmış olmak,

o 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesine sahibi olmak,

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (FRONT-END) (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

. Web teknolojileri (HTML5, CSS3, JavaScript) konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak,

. Güncel JavaScript frameworklerinden Angular konusunda proje geliştirmiş ve deneyim sahibi olmak,

. TypeScript konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Responsive tasarım, Cross-Browser uyumluluğu ve web standartları konusunda tecrübeli olmak,

. CSS ön işlemcileri (SASS/SCSS veya LESS) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Bootstrap, Material Design veya benzeri UI kütüphanelerini kullanmış olmak,

. RESTful Web Servisleri ile veri alışverişi ve entegrasyonu konusunda tecrübeli olmak,

. Versiyon Kontrol Sistemlerini (GIT, SVN vb.) etkin kullanabilmek,

. Web performansı, sayfa yükleme hızı optimizasyonu ve SEO uyumlu kodlama

hakkında bilgi sahibi olmak,

. Dokümantasyon okuma ve oluşturma yeteneğine sahip olmak.

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (KIDEMLİ FRONT-END) (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

. Büyük ölçekli web uygulamalarının ön yüz geliştirmesinde en az 5 yıl tecrübeli olmak,

. Çok iyi derecede JavaScript (ES6+), TypeScript, HTML5 ve CSS3 bilgisine sahip olmak,

. Angular platformunda (Framework, CLI, RxJS, NgRx) ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Single Page Application (SPA) mimarisi, yaşam döngüsü ve durum yönetimi (State Management) konularına hakim olmak,

. Web güvenliği (OWASP, XSS, CSRF vb.) ve güvenli kod geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

. Modüler tasarım, Webpack, npm/yarn paket yöneticileri ve build süreçlerine hakim olmak,

. Unit Test (Jasmine, Karma) ve E2E Test (Cypress, Protractor vb.) araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Backend ekipleriyle koordineli çalışarak API tasarımlarına (REST/JSON) katkı sağlayabilmek,

. CI/CD süreçleri ve DevOps kültürü hakkında bilgi sahibi olmak,

. Kod kalitesi, kod inceleme (Code Review) ve refactoring süreçlerini yürütebilmek,

. UI/UX tasarım prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak ve tasarım ekipleriyle uyumlu çalışabilmek,

. Analitik düşünme, problem çözme ve ekip yönetimi/mentörlük vasıflarına sahip olmak.

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar )

. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

. CSS, JavaScript, HTML, Angular gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

. NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, MVC, .NET CORE konularında deneyimli olmak,

. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

. Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Oracle veya MSSQL Server veri tabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,

. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS, GIT, SVN, Jenkins vb. ) kullanmış olmak,

. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

. Tercihen; redis, ELK, RabbitMQ, Microservice, Flutter, BPM, WorkFlow tecrübesine sahip olmak

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) kadar e-Devlet Kapısı üzerinden İstanbul Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.gov.tr/ ) internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belgeler kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, çevrimiçi başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

b) İstenilen Belgeler

a. Özgeçmiş

b. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

c. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

ç. Adli sicil belgesi (Kamu kurumuna verilmek üzere seçilerek e-Devlet üzerinden alınabilir.)

d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Özel sektörde çalışanlar için e-Devlet Kapısı'ndan alınacak barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi" ,

Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

Mesleki tecrübe sürelerinde başvurulan pozisyonun gerektirdiği lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

f. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

g. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yeri başvuruların bitiminden itibaren en geç 10 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr ve/veya https://isealimkariyerkapisi.gov.tr/ adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı sınav, başvuruların değerlendirilmesinden itibaren en geç 10 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr ve/veya https://isealimkariyerkapisi.gov.tr/ adreslerinde yayınlanacaktır.

Sözlü sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr ve/veya https://isealimkariyerkapisi.gov.tr/ internet adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V-DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr adresinde ve/veya https://isealimkariyerkapisi.gov.tr/ adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları da yine www.istanbul.edu.tr adresinde ve/veya https://isealimkariyerkapisi.gov.tr/ adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olarak atanmaya hak kazananlara posta yolu ile bildirim yapılacak olup, istenen belgeler ile birlikte tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere kuruma müracaat edeceklerdir.

VII-SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

