Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 7 uzman personel alacak

PERSONEL ALIM İLANI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalktırmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip; 5 (beş) Uzman ve 2 (iki) Destek Personel (Büro Personeli) alımı yapacaktır.

Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin herhangi birinde görevlendirilebileceklerini kabul ederler.

A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. TUM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahram bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Az tehlikeli iş yerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Tablo - I 'de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim burumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

b) İş deneyimi ile başvuru yapacak adaylar için kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi, ı) Uluslararası ticaret.

c) KPSS puanıyla başvuru yapacak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS'den mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-l'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan alınış olmak,

d) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin güncel denklik çizelgesi temel alınmaktadır. YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanların bir ya da bir kaçında fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede dikkate alınacaktır. (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.)

. Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma,

. Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları,

. Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme, izleme bilgi sistemleri,

. Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları, . Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamalar,

. İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri,

. Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi),

. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm uygulamaları,

. İnsan kaynakları yönetimi,

. Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, fınans, mali analiz ve bankacılık,

. Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,

. Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları,

. SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları,

. Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasannu.

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-3'te belirtilen ilgili puan türlerinden en az 60 (atmış) puan almış olmak.

3.2. Destek Personeli (Mııhasebe/Satın Alma) Görev Tanımı: Ajans vizyon, misyon ve stratejilerine. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik kararlarına, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Ajansın mali işlemlerini yürütmek. Ajansın bütçe uygulamaları kapsamında gelir ve giderlerin kayıt altına alınmasını sağlamak, ödeme ve tahsilat işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek. Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi ve Kalkınma Ajansları mevzuatı çerçevesinde muhasebe kayıtlarını tutmak, mali tabloları ve dönemsel raporları hazırlamak. Harcama belgelerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, ödeme emri belgelerini düzenlemek ve muhasebe süreçlerini takip etmek. Vergi, SGK ve diğer mali yükümlülüklerin süresinde ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Ajansın mali işlemlerine ilişkin arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerini yürütmek, iç ve dış denetim süreçlerinde gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak ve sunmak. Gerektiğinde Ajansın diğer birimlerinin mali süreçlerine destek olmak ve verilen diğer görevleri yerine getirmek. Ajansın ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapım işleri için satın alma süreçlerini mevzuata ve Ajans iç düzenlemelerine uygun olarak yürütmek. Kamu İhale Kanunu ve Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım işi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları doğrultusunda ihale ve satın alma süreçlerini koordine etmek. Satın alma taleplerini değerlendirmek, piyasa araştırmaları yapmak ve teklif toplamak. Tedarikçi portföyünü oluşturmak, sözleşme süreçlerini yürütmek ve yüklenici/tedarikçi performansını izlemek. Satın alma süreçlerinde maliyet etkinliği, şeffaflık ve hesap veri lebilirliği gözetmek. Satın alma faaliyetlerine ilişkin tüm rapor ve belgeleri hazırlamak, denetimlerde hazır bulundurmak. Depo, stok ve envanter yönetimi süreçlerine katkı sağlamak.

3.3. Destek Personeli (Halkla İlişkiler ve Tanıtını) Görev Tanımı: Ajans vizyon, misyon ve stratejilerine, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik kararlarına, ilgili mevzuat gerekliliklerine uygun olarak Ajans basın işlerinin yürütülmesine, iç ve dış paydaşlar ile iletişim süreçlerinin geliştirilmesine ve ihtiyaç olması durumunda Ajansın destek personelinin yaptığı diğer işlere katkıda bulunarak çalışmak. Basın bültenleri, sosyal medya içerikleri, röportajlar, etkinlik duyuruları gibi materyalleri hazırlamak ve yayınlamak. Ajans adına basın mensuplarıyla ilişkileri yönetmek, medya taleplerini değerlendirmek ve Ajans faaliyetleriyle ilgili doğru bilgi akışını sağlamak. Kurumsal iletişim stratejilerini destekleyecek içerik ve projeler geliştirmek, Ajans'ın web sitesi ve sosyal medya hesaplarının güncellenmesini ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Ajans faaliyetlerini içeren görsel ve yazılı materyalleri düzenlemek, dokümantasyon çalışmalarını yürütmek. Ajans içi ve dışı

etkinliklerde medya organizasyonu ve iletişimini koordine etmek. Ajans'ın kamuoyu nezdindeki algısını güçlendirecek medya planlamalarını yapmak, kriz iletişimini yönetmek ve raporlamak. Gerekli durumlarda diğer birimlerin iletişim ve görünürlük faaliyetlerine destek olmak.

3.4. Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri;

3.4.1. İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi Mezunları İçin;

Aşağıda belirtilen niteliklerden bir ya da birkaçını haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

a) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış olmak,

b) Gelir ve gider takibi yapılmasında, muhasebe evrak ve atşivleıne sisteminin yürütülmesinde deneyim sahibi olmak,

c) Kamu Muhasebe Sistemi ve Kamu İhale Kanunu'nda tanımlanan satın alma süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

3.4.2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mezunları İçin;

Aşağıda belirtilen niteliklerden bir ya da birkaçını haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

a) Kurumsal iletişim, yönetici asistanlığı vb. departmanlarında çalışmış olmak,

b) Kurumsal etkinlik ve kurumsal kimlik çalışmalarında deneyim sahibi olmak,

c) Halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanmasında, değerlendirmesinde deneyim sahibi olmak,

d) Sosyal medya faaliyetlerinin yürütülmesinde, web sitesi içeriklerinin güncel lenmesinde deneyim sahibi olmak.

B. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 16/02/2026 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 02/03/2026 tarihi saat 23.59'a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresinde bulunan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Tablo 5'te ilk sırada belirtilen Özgeçmiş formu indirilip içeriği değiştirmeden doldurulmalıdır. Farklı formatlarda eklenen özgeçmişler dikkate alınmaz ve adayın başvurusu geçersiz sayılır.

Belirtilen kontenjanlardan yalnızca birine başvurulabilir, birden fazla kontenjan için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

Z: Zorunlu T: Tercihen

ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır,

UYARI; iş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

C. SÖZLÜ YARIŞMA SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ:

Uzman olarak görev almak isteyen adaylar Tablo-2'de; Destek Personeli olarak görev almak isteyen adaylar Tablo-4'de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru değerlendirme komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre istihdam edilecek personel sayısının 5 'er (beş) katı aday sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puandaki diğer adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar eti geç 09/03/2026 tarihinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.marka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklar dır.

D. SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI VE SONUÇLARIN İLANI

Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A Izmit/KOCAELİ adresinde sözlü yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Sözlü sınavdan önce, adaylara Ajans tarafından "Kişilik Envanter Testi" uygulanabilir.

Ajans, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini değiştirmeye veya gerekçe göstermeksizin iptal etmeye yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır

İlgili mevzuat kapsamında belirlenen sınav kumlu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi konularda adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ayrıca isteme yetkisindedir.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması smav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kumlu, sınav sonunda ortalama başarı puanım düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama hakkına sahiptir.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, ilgili uzmanlık alanındaki yedek adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili bükümleri aynen uygulanır.

Sınav sonuçları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.marka.orc.tr) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

E. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların. Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları yahut başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi Çizerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajansta görev yapacak uzman personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dahilinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

F. BİLGİ ALMA

Personel alımı ile ilgili detaylı bilgi için;

Tel : 0262 332 01 44 - Dahili: 113

E-posta : [email protected]

