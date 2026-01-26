Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Alanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde öğretim Elemanı istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen Evraklar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (lıt^)s.7/lır.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),

3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, noterden tasdikli veya e-devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,

4. Üniversitemiz https://hr.alanyaunivcrsity.cdu.tr/tr/akademik-personcl sayfasında yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Duyuru Başlama Tarihi .26.01.2026

Son Başvuru Tarihi : 09.02.2026

Öğretim Elemanı Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları,

2. Başvuru dilekçesi (https://hralanyauniversityedu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),

3. Ayrıntılı özgeçmiş (YÖK formatlı CV),

4. Noter onaylı lisans/yüksek lisans diplomaları veya e-devletten alınan barkodlu belgeler (yurt dışından alınan lisans/yüksek lisans diplomaları için YÖK Denklik Belgesinin onaylı örneği),

5. Lisans/yüksek lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı veya e-devletten alınmış barkodlu transkript).

6. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'ten en az 70 puan almış olmak.),

7. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosu için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9. 2 adet fotoğraf,

10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge,

11. Adli sicil kaydı ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (www.alanyauniversily.edu.lr) yayınlanacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

Not-3: İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile

Başvuru Adresi: Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 Alanya Üniversitesi Alaııya/Antalya 07400

Duyuru Başlama Tarihi : 26.01.2026

Son Başvuru Tarihi : 09.02.2026

Ön Değerlendirme Tarihi : 10.02.2026

Sınav Giriş Tarihi : 12.02.2026

Sonuç Açıklama Tarihi : 13.02.2026

Başvuru Adresi: Alanya Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 07400 Alanya