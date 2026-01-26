Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli 3635 askeri personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ

2026 YILI SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİN İLANI

Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahı ile bağlısı birlik ve kurulularında istihdam edilmek üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek; 40 sözleşmeli subay temin edilecektir.

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr,www.jsga.edu.trve www.sg.gov.trinternet adresleri ile Kariyer Kapısı Platformunun https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/isealimve Strateji Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.trinternet adreslerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 09 Şubat 2026 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç, Başvurular sadece, https://vatandas.jaudarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresi .Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTM'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM'de ilan edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,

c. Başvuru kılavuzunda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek dununda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2026 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşım bitirmemiş (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşım bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.),

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Hamile olmamak,

e. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kuramlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

f. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak "2026 Yılı S.G.K.lığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. Adres ve iletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saatM.00-12.00/13.30-17.00)

b. Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.cdu.tr

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ VE SAHİL GÜVENLİK

KOMUTANLIĞININ 2026 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahı ile bağlısı birlik ve kumrularında istihdam edilmek üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğrelim görecek; J.Gn.K.bğı için 3.395 muvazzaf astsubay (erkek/kadm), S.G.K.lığı için 200 sözleşmeli astsubay (erkek/kadın) temin edilecektir.

f. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak "2026 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf Astsubay Teinini Başvuru Kılavuzu" ve "2026 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

