Milli Eğitim Bakanlığı 14 sözleşmeli personel alacak

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU VE SINAV KILAVUZU

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca; 2024 ve 2025 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz)'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 23 Mart - 03 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için ve yalnızca birine başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlarda belirtilen niteliklerin tamamının taşınması gerekmektedir.

1) Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı (1 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik ürünlerinin yönetimi alanında en az 7 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak. Katılım veya eğitim sertifikaları kabul edilmeyecek olup sertifikanın geçerliliği kontrol edilecektir.

c) Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulumu, yönetimi ve dokümantasyon süreçlerinde bilgi sahibi olmak.

ç) Siber güvenlik kapsamında sorunların tespiti ve çözümüne yönelik bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Firewall, saldırı tespit ve önleme sistemleri (IDS/IPS), Web Application Firewall (WAF), mail gateway, DNS güvenliği ve web proxy gibi güvenlik sistemlerinin yapılandırılması ve yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Sunucu ve istemci işletim sistemlerinin ağ ve yazılım güvenliği konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f) Antivirüs, antispam, uç nokta güvenliği çözümleri (EDR, XDR), sandbox, SIEM, SOAR, WAF ve load balancer sistemlerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak.

g) Web standartları ve kullanılan web teknolojileri (HTTPS, HTML, FTP, JavaScript, URL, Encodings, SQL, .NET, PHP, Ajax, jQuery) ile XSS, SQL Injection önleme teknikleri, .NET Core, request validation, JSTL, JSON ve CSRF konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ğ) Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme yöntemleri (Session Management, Basic Authentication, Windows Authentication, OpenID, Forms Authentication, CAPTCHA, Access Control) ile Cross-Site Scripting, Parameter Manipulation ve SQL Injection (Blind, Numeric, String) gibi saldırı türlerine karşı koruma teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

h) Ağ trafiği ve protokol analizi yapabilen araçlar (Wireshark, Tcpdump, Netcat vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ı) Mavi Takım, Kırmızı Takım ve olay müdahale süreçlerinde kullanılabilecek betik programlama dilleri (Python, Bash, PowerShell vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

i) Cyber Kill Chain, MITRE ATT&CK Framework ve OWASP konularında bilgi sahibi olmak.

j) Zafiyet tarama testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

k) Veri tabanı güvenliği, erişim kontrolü (access control), veri şifreleme (data encryption) ve denetim (audit) mekanizmaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

l) Güncel zafiyetler ve saldırı türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

m) Sızma testleri, stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

n) Sızma testleri sonrası güvenlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirebilmek.

o) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

ö) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

Tercihen:

. Veri sınıflandırma ve DLP teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. HSM (Hardware Security Module) cihazlarının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. OSCP (Offensive Security Certified Professional) sertifikasına sahip olmak.

2) Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 7 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) Oracle veri tabanı yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

c) PL/SQL programlama, veri tabanı sorgulama dilleri, veri modelleme ve tasarım optimizasyonu konularında ileri düzey bilgi sahibi olmak.

ç) Veri tabanı güvenliği, erişim yönetimi ve şifreleme yöntemleri konularında deneyim sahibi olmak.

d) Performans izleme, analiz ve iyileştirme teknikleri konusunda kapsamlı bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Yedekleme, geri yükleme ve felaket kurtarma (Disaster Recovery) planlama süreçlerinde aktif olarak görev yapmış olmak.

f) Veri gizliliği ve güvenlik standartları (KVKK, ISO/IEC 27001 vb.) konusunda bilgi ve uygulama deneyimi sahibi olmak.

g) Sunucu işletim sistemleri (Linux veya Windows Server) üzerinde veri tabanı yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak.

ğ) ETL süreçleri ve veri entegrasyonu araçları (örneğin Oracle Data Integrator, SSIS, Talend vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

h) CDC (Change Data Capture) veya benzeri veri çoğaltma ve senkronizasyon teknolojilerinde deneyim sahibi olmak.

ı) İlişkisel veri tabanı yönetimi konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak ve veri tabanı performans optimizasyonu gerçekleştirmiş olmak.

i) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

j) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Tercihen:

. OCP (Oracle Certified Professional) veya OCM (Oracle Certified Master) düzeyinde uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalardan birine sahip olmak.

. İlişkisel veri tabanlarından Oracle'a göç (migration) süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

. PostgreSQL veritabanı yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. NoSQL veri tabanları (örneğin MongoDB, Cassandra vb.) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

. Veri sözlüğü oluşturma ve veri standardizasyonu süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

. İş zekası ve veri ambarı projelerinde görev almış olmak.

. Big Data teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

. Bilişim projelerinde teknik şartname hazırlama süreçlerine katkı sağlamış olmak.

3) Kıdemli Ağ Uzmanı (1 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli veri merkezlerinde kurumsal seviyedeki merkez ve uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici (router), omurga ve kenar anahtar (switch) sistemleri için ağ yöneticisi (Network Administrator) olarak en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

b) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından birine sahip olmak (CCNP Data Center, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, Cisco Certified Design Professional - CCDP veya Cisco Certified Network Professional Enterprise - CCNP Enterprise). Katılım veya eğitim sertifikaları kabul edilmeyecek olup Cisco'nun resmi sistemleri üzerinden sertifikanın geçerliliği kontrol edilecektir.

c) Routing, switching, LAN, Wireless LAN, WLC, WAN, VPN, kablolu ve kablosuz 802.1X, RADIUS, TACACS, Cisco ACS, Cisco ISE, NAC (Network Access Control), NAS ve SAN kurulumu ve yönetimi konularında ileri düzey deneyim sahibi olmak.

ç) Firewall, mail gateway, VPN yapıları, saldırı tespit ve önleme sistemleri (IDS/IPS), antivirüs, antispam, uç nokta güvenliği (EDR, XDR), sandbox, SIEM, SOAR, WAF ve load balancer sistemlerinin yapılandırılması ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak.

d) Ağ trafiği ve protokol analizi yapabilen araçlar (Wireshark, Tcpdump, Netcat vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Veri merkezi taşıma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma merkezi ağ yapıları tasarımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f) IPsec, SSL VPN, MPLS, noktadan noktaya devre, WAN ve SD-WAN teknolojileri konularında ileri düzey bilgi sahibi olmak.

g) Cisco, Huawei ve Juniper marka switch, router ve WLC cihazlarının konfigürasyonu ve yönetimi konularında ileri düzey deneyim sahibi olmak.

ğ) Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak.

h) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme süreçlerine hakim olmak.

ı) Şehir dışı görevlere katılmasına engel durumu bulunmamak ve gerektiğinde seyahat edebilmek.

i) İşletim sistemleri ve ağ güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.

j) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

k) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

Tercihen:

. Cisco Certified Specialist - Enterprise Core veya CISSP (Certified Information Systems Security Professional) sertifikasına sahip olmak.

. VMware Certified Advanced Professional sertifikasına sahip olmak.

. Huawei Certified ICT Professional (HCIP) veya HCIP Datacom - Advanced Routing & Switching Technology sertifikalarından birine sahip olmak.

. Linux işletim sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

. Sanallaştırma ve depolama platformları konusunda deneyim sahibi olmak.

. Microsoft sunucu işletim sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

4) Kıdemli DevOps Uzmanı (2 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde UNIX, Linux ve Windows sunucu işletim sistemlerinin yöneticisi olarak en az 2 yıl ve konteyner teknolojilerinde (Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb.) en az 3 yıl olmak üzere toplamda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) UNIX ve Linux işletim sistemleri ve uygulama katmanı güvenliği konularında deneyim sahibi olmak.

c) Shell (sh, bash) ve Python gibi betik (scripting) dilleriyle otomasyon geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

ç) Git dağıtık sürüm denetim sistemi (Git, GitHub ve GitLab) konusunda deneyim sahibi olmak.

d) GitLab CI, ArgoCD, Jenkins veya TeamCity araçlarından en az birinde ileri düzey bilgi sahibi olmak.

e) CI/CD süreçlerinin tasarımı, bakımı, yönetimi ve pipeline oluşturma konularında deneyim sahibi olmak.

f) Ansible, Chef veya Puppet gibi konfigürasyon yönetimi ve altyapı otomasyonu araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak.

g) Helm uygulama ve paket yönetimi aracı konusunda deneyim sahibi olmak.

ğ) Sistem ve uygulama log kayıtlarının, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi ve analiz edilmesi konularında deneyim sahibi olmak.

h) Yük testi, performans testi ve stres testi süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

ı) Load balancing, high availability ve clustering teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

i) Prometheus, Grafana veya Zabbix gibi izleme (monitoring) araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak.

j) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

k) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve çevik yöntemler (Scrum, Kanban) hakkında bilgi sahibi olmak.

l) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

m) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

Tercihen:

. Mikro servis mimariye sahip uygulamaların yönetiminde deneyim sahibi olmak.

. Yazılım performans izleme (APM) araçları konusunda deneyim sahibi olmak.

. Java ve C# programlama dillerinde deneyim sahibi olmak.

. Kubernetes Administrator (CKA) veya Red Hat OpenShift Administration sertifikalarından birine sahip olmak.

. Apache Solr yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak.

5) Kıdemli Yazılım Mimarı (1 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde yazılım geliştirme, yazılım mimarisi ve bu sürecin yönetimi konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) Yazılım geliştirme ekiplerini yönetme konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

c) .NET Framework ve .NET Core (ASP.NET Core, Entity Framework Core) tabanlı projelerde aktif olarak en az 5 yıl çalışmış olmak.

ç) Yazılım mimarisi gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve altyapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında deneyim sahibi olmak.

d) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak.

e) Nesneye dayalı programlama (OOP), Clean Architecture, katmanlı mimari (Layered Architecture) ve Domain-Driven Design (DDD) konularına hakim olmak.

f) SOLID prensipleri ve tasarım kalıplarına (design patterns) hakim olmak.

g) REST ve SOAP tabanlı servisler ile JSON ve XML veri alışverişi konularında deneyim sahibi olmak.

ğ) Mikro servis mimarisi konusunda deneyim sahibi olmak.

h) Git dağıtık sürüm denetim sistemi (Git, GitHub veya GitLab) konusunda deneyim sahibi olmak.

ı) MSSQL, Oracle veya PostgreSQL veri tabanlarından en az biriyle uygulama geliştirme, veri tabanı tasarımı ve performans optimizasyonu konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

i) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.

j) Entity Framework Core veya Dapper gibi ORM (Object-Relational Mapping) araçlarından en az birinde ileri düzey deneyim sahibi olmak.

k) NoSQL veri tabanları (örneğin MongoDB) hakkında bilgi sahibi olmak.

l) UI/UX standartları ve kullanıcı deneyimi konularında bilgi sahibi olmak.

m) React, Angular veya Vue gibi frontend teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

n) DevOps, CI/CD süreçleri ve konteyner mimarisi (Kubernetes veya Docker) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

o) Asenkron programlama (async/await, Task Parallel Library) konularında deneyim sahibi olmak.

ö) Uygulama performansı kapsamında önbellekleme (Redis, MemoryCache vb.) sistemlerini kullanma konusunda deneyim sahibi olmak.

p) Kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları ve performans analizi konularında deneyim sahibi olmak.

r) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Secure SDLC) konularında deneyim sahibi olmak.

s) Çevik yazılım geliştirme (Scrum, Kanban) süreçleri ve çevik proje yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

ş) Windows veya Linux işletim sistemleri üzerinde .NET Core uygulamalarının çalıştırılması konusunda deneyim sahibi olmak.

t) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

u) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

Tercihen:

. Big Data teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

. Yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında bilgi sahibi olmak.

. Bilişim projelerinde teknik şartname hazırlama ve satın alma süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

. PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olmak.

. CMMI (Capability Maturity Model Integration) süreçlerinin uygulanması konusunda deneyim sahibi olmak.

6) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET Core) (1 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) .NET mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 yıl görev almış olmak ve bunu belgelemek.

c) ASP.NET Core (C#), Entity Framework Core veya Dapper kullanarak geliştirilmiş projelerde aktif olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

ç) Nesneye dayalı programlama (OOP), Clean Architecture, katmanlı mimari (Layered Architecture) ve Domain-Driven Design (DDD) konularına hakim olmak.

d) SOLID prensipleri ve tasarım kalıplarına (design patterns) hakim olmak.

e) REST ve SOAP tabanlı servisler ile JSON ve XML veri alışverişi konularında deneyim sahibi olmak.

f) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

g) Git dağıtık sürüm denetim sistemi (Git, GitHub veya GitLab) konusunda deneyim sahibi olmak.

ğ) MSSQL, Oracle veya PostgreSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

h) SQL konusunda iyi düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ı) Entity Framework Core veya Dapper gibi ORM araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak.

i) NoSQL veri tabanları (örneğin MongoDB) hakkında bilgi sahibi olmak.

j) UI/UX standartları ve kullanıcı deneyimi konularında bilgi sahibi olmak.

k) React, Angular veya Vue gibi frontend teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve tercihen deneyim sahibi olmak.

l) DevOps ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak ve tercihen deneyim sahibi olmak.

m) Asenkron programlama (async/await, Task Parallel Library) konularında bilgi sahibi olmak ve tercihen deneyim sahibi olmak.

n) Uygulama performansı kapsamında önbellekleme (Redis, MemoryCache vb.) sistemlerini kullanma konusunda bilgi sahibi olmak ve tercihen deneyim sahibi olmak.

o) Kod düzenleme (refactoring) ve kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak ve tercihen deneyim sahibi olmak.

ö) Çevik yazılım geliştirme (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak ve tercihen çevik proje yönetimi deneyimi bulunmak.

p) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

r) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

7) Kıdemli Web Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı (1 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) JavaScript/TypeScript, HTML5, CSS3 ve benzeri teknolojilerle web tabanlı yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

c) Bootstrap, Tailwind veya Material UI gibi CSS kütüphanelerini etkin şekilde kullanabilmek.

ç) Npm, Yarn veya Bower gibi paket yönetim araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Web servis teknolojileri (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f) SASS veya LESS gibi ön işlemci (preprocessor) kütüphaneleri konusunda deneyim sahibi olmak.

g) React, Angular veya Vue gibi frontend teknolojilerinden en az birinde proje geliştirme deneyimine sahip olmak.

ğ) UI/UX standartları ve kullanıcı deneyimi konularında bilgi sahibi olmak ve tercihen deneyim sahibi olmak.

h) Figma ve Sketch gibi tasarım araçlarında hazırlanan mock-up tasarımları web ortamına sorunsuz aktarabilmek.

ı) Responsive design prensiplerini uygulayabilmek ve WCAG 2.1 AA erişilebilirlik (accessibility) kriterlerine uygun web sayfaları geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

i) Git dağıtık sürüm denetim sistemi (Git, GitHub veya GitLab) konusunda deneyim sahibi olmak.

j) Vite, Webpack veya Rollup gibi modern paketleme/bundle araçlarının kullanımında deneyim sahibi olmak.

k) Web sayfası performans optimizasyonu ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik geliştirmeler konusunda deneyim sahibi olmak.

l) İlgili ekosisteme uygun test araçlarında deneyim sahibi olmak (React: Jest/React Testing Library; Angular: Jasmine/Karma/TestBed; Vue: Vitest/Jest + Vue Testing Library; tercihen Playwright veya Cypress ile uçtan uca test).

m) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

n) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

8) Web Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı (1 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) JavaScript/TypeScript, HTML5, CSS3 ve benzeri teknolojilerle web tabanlı yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

c) Bootstrap, Tailwind veya Material UI gibi CSS kütüphanelerini etkin şekilde kullanabilmek.

ç) Npm, Yarn veya Bower gibi paket yönetim araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Web servis teknolojileri (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) SASS veya LESS gibi ön işlemci (preprocessor) kütüphaneleri konusunda deneyim sahibi olmak.

f) React, Angular veya Vue gibi frontend çerçevelerinden en az birinde proje geliştirme deneyimine sahip olmak.

g) UI/UX standartları ve kullanıcı deneyimi konularında bilgi sahibi olmak ve tercihen deneyim sahibi olmak.

ğ) Figma ve Sketch gibi tasarım araçlarında hazırlanan mock-up tasarımları web ortamına sorunsuz aktarabilmek.

h) Responsive design prensiplerini uygulayabilmek ve WCAG 2.1 AA erişilebilirlik (accessibility) kriterlerine uygun web sayfaları geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

ı) Git dağıtık sürüm denetim sistemi (Git, GitHub veya GitLab) konusunda deneyim sahibi olmak.

i) Vite, Webpack veya Rollup gibi modern paketleme/bundle araçlarının kullanımında deneyim sahibi olmak.

j) Web sayfası performans optimizasyonu ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik geliştirmeler konusunda deneyim sahibi olmak.

k) İlgili ekosisteme uygun test araçlarında deneyim sahibi olmak (React: Jest/React Testing Library; Angular: Jasmine/Karma/TestBed; Vue: Vitest/Jest + Vue Testing Library; tercihen Playwright veya Cypress ile uçtan uca test).

l) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

m) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

9) Test Mühendisi (2 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) Yazılım test yaşam döngüsü (STLC - Software Testing Life Cycle), test planı, test senaryosu ve test raporlama süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c) Manuel test ve otomasyon test yöntemlerinde deneyim sahibi olmak.

ç) Selenium, JUnit, NUnit, TestNG veya benzeri test otomasyon araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak.

d) Performans, yük ve stres testleri konularında bilgi sahibi olmak ve tercihen JMeter, Locust veya benzeri performans test araçlarında deneyim sahibi olmak.

e) API testleri konusunda deneyim sahibi olmak ve tercihen Postman, RestAssured veya benzeri araçları kullanmış olmak.

f) CI/CD süreçlerine test entegrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.

g) Hata yönetimi ve test yönetimi araçları (Jira, TestRail, Zephyr, Azure DevOps vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ğ) SQL bilgisine sahip olmak ve veri tabanı testlerinde deneyim sahibi olmak.

h) Çevik yazılım geliştirme süreçleri (Scrum, Kanban) hakkında bilgi sahibi olmak.

ı) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

i) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

Tercihen:

. ISTQB Foundation Level veya eşdeğer test mühendisliği sertifikasına sahip olmak.

. Mobil uygulama testleri (Android, iOS) konusunda deneyim sahibi olmak.

. Erişilebilirlik (accessibility) ve kullanılabilirlik (usability) testleri konusunda deneyim sahibi olmak.

10) İş Analisti (2 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve çevik yöntemler (Scrum, Kanban) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c) Kullanıcı ihtiyaçlarını ve iş gereksinimlerini toplama, analiz etme, dokümante etme ve doğrulama süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

ç) İş süreçlerini modelleme ve analiz etme konusunda bilgi sahibi olmak ve tercihen (BPMN 2.0) veya eşdeğer iş süreç modelleme standartlarını kullanabilmek.

d) Gereksinim yönetimi ve izlenebilirlik süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

e) Gereksinim yönetimi araçları (Jira, Confluence, Azure DevOps, Enterprise Architect, IBM DOORS vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

f) Kullanıcı hikayeleri (user stories), kabul kriterleri ve iş kurallarını yazma konusunda deneyim sahibi olmak.

g) Test senaryolarının oluşturulmasında geliştirme ve test ekipleriyle birlikte çalışmış olmak.

ğ) İletişim, problem çözme ve paydaş yönetimi becerilerine sahip olmak.

h) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

ı) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

Tercihen:

. Büyük ölçekli kamu bilişim projelerinde iş analisti olarak görev yapmış olmak.

. CBAP (Certified Business Analysis Professional), CCBA (Certification of Capability in Business Analysis) veya eşdeğer uluslararası iş analistliği sertifikalarına sahip olmak.

. Raporlama, iş zekası veya veri analizi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

11) İstatistikçi (1 kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde yazılım geliştirme veya veri analizi süreçlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

b) İstatistiksel analiz, veri madenciliği, tahminleme ve modelleme konularında en az 3 yıl uygulama deneyimine sahip olmak.

c) Python veya R programlama dillerinden en az birine ileri düzeyde hakim olmak; bu dillerde veri analizi, istatistiksel modelleme ve görselleştirme yapabilmek.

ç) Tercihen SAS Base, SAS Enterprise Guide veya SAS Visual Analytics araçlarını kullanarak veri analizi ve raporlama yapmış olmak.

d) Veri tabanı yönetim sistemleri (SQL, PostgreSQL, Oracle vb.) üzerinde veri sorgulama ve işleme becerisine sahip olmak.

e) Veri görselleştirme araçları (Power BI, Tableau, R Shiny vb.) ile etkileşimli raporlama yapabilmek.

f) Makine öğrenmesi ve veri madenciliği algoritmalarını (sınıflandırma - classification, regresyon - regression, kümeleme - clustering vb.) uygulayabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak.

g) Veri temizleme, ön işleme ve veri kalite kontrolü süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

ğ) Kurumun bilişim sistemlerinden elde edilen verileri analiz ederek yönetime karar destek sağlayacak istatistiksel raporlar ve göstergeler üretebilmek.

h) Performans ölçüm göstergeleri (KPI), sistem verimliliği analizleri ve veri odaklı iyileştirme çalışmalarında aktif rol alabilmek.

ı) Yazılım geliştirme süreçlerinde (versiyon kontrol sistemleri - Git, GitHub, GitLab vb.) ekiplerle koordineli çalışabilmek.

i) API, veri entegrasyonu, web servisleri ve veri transferi (data transfer) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

j) Veri güvenliği, kişisel verilerin korunması (KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve etik veri kullanımı konularında bilgi sahibi olmak.

k) Veri temelli karar verme süreçlerine katkı sunabilecek araştırmacı bir yaklaşıma sahip olmak ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip etme konusunda istekli olmak.

l) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

m) Yoğun ve dinamik çalışma ortamlarına uyumlu, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve gelişime açık olmak.

Tercihen:

. Kamu veya özel sektörde bilişim projelerinde istatistiksel analiz veya veri bilimi görevlerinde çalışmış olmak.

. Ulusal veya uluslararası veri bilimi, makine öğrenmesi veya yapay zeka konularında alınmış sertifikalara sahip olmak.

. Bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma yapabilecektir.

2. BAŞVURU ŞEKLİ - TARİHİ - İSTENİLEN BELGELER

Başvurular dijital ortamda 26 Ocak - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı / Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.

Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1. Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (başvuru esnasında "PDF" formatında yüklenecektir.)

2. Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini sisteme yükleyecektir.

3. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4. KPSS puanı ÖSYM Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.

5. YDS puanı ÖSYM Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.

6. Mesleki tecrübeye ilişkin resmi (SGK Hizmet Dökümü) veya özel kurumlardan alınacak belge, (SGK Hizmet Dökümü e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, birden fazla yüklenecek belgelerin tek doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir)

7. Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

8. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerin birden fazla yüklenecek olması halinde, tek doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir.)

9. Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini PDF ya da JPG formatında yükleyeceklerdir.

10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

11. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.

12. Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu İptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.

13. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

14. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir.

15. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ilgili Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca; KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak;

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı 10 (on) aday,

Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı 10 (on) aday,

Kıdemli Ağ Uzmanı 10 (on) aday,

Kıdemli Devps Uzmanı 20 (yirmi) aday,

Kıdemli Yazılım Mimarı 10 (on) aday,

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET Core) 10 (on) aday,

Kıdemli Web Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı 10 (on) aday,

Web Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı 10 (on) aday,

Test Mühendisi 20 (yirmi) aday,

İş Analisti 20 (yirmi) aday,

İstatistikçi 10 (on) aday

sözlü/uygulamalı sınava çağırılmak üzere 27 Şubat 2026 tarihinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. Sözlü/uygulamalı sınav 23 Mart - 03 Nisan 2026 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Hizmet binasında yapılacaktır.

Başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfalarında (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfalarında (www.meb.gov.tr -personel.meb.gov.tr) 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, yukarıda ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

6. İŞE BAŞLAMA

Sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı sayılan adaylar Bakanlığımızın resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulacaktır.

Asil adaylar tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde (sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Zemin Kat A/B Blok 06650 Kızılay/ ANKARA) bizzat müracaat edeceklerdir.

7. ÜCRET

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının bu dokümanda ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlığımız, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 413 11 82 (Sekreterlik)

0 (312) 413 12 15

e-posta:[email protected]

Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (312) 413 17 61 - 413 17 62 - 413 28 39

www.meb.gov.tr

http://personel.meb.gov.tr