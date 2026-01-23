Mardin Artuklu Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.

1) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Her pozisyon için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

3) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5) Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır.

5.a ) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup kendileri ile sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere Kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tanzim edilecektir.

5.b) 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için KPSS (B) grubu

2024 KPSS P3 puanı, önlisans mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P94 puanına sahip olmak.(En az 60 puan olmalı)

Destek personeli (temizlik) pozisyonuna başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;

a) Bu pozisyonlarda istihdam edilenler "hizmetli" pozisyonuna ait görevlerin tamamını yürütecekler.

b) Kapalı mekanların ana girişleri dahil olmak üzere; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

c) Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

ç) Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle temizlemek.

d) Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

e) Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

f) Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını temizlemek.

g) Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

h) Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak.

ı) Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.

i) Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

j) Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.

k) Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

l) Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

m) Destek personeli (temizlik) pozisyonuna atanmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemizde başta temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere istihdam edilecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan görevini yapmasına engel olabilecek şekilde Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Cilt Rahatsızlıkları ve Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını içeren Sağlık Raporu istenecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesindeki şartları taşımak. Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak.

c) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

d) Erkek adaylar için 165 cm'den, Kadın adaylar için 160 cm'den kısa olmamak. son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi bitmemiş silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. Özel güvenlik kimlik kartı Kariyer Kapısı başvuru ekranında "Ek Dosya" bölümüne yüklenecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

2) İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

3) İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

4) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır. Asıl veya yedek adayın atama sırası geldiğinde atanma hakkından feragat etmesi durumunda 'Feragat Dilekçesi' vermesi zorunludur.

5) Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

8) Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

11) Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12) Atamaya hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlar arası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

13) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

14) Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

15) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

16) Adayların herhangi bir örgün eğitime devam ediyor (öğrenci) olmaması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Mardin Artuklu Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden 23/01/2026 -06/02/ 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

2) Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında yapacakları başvuru sonrasında, Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını en geç 13/01/2026 tarihi 17:00 mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını şahsen elden teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Ünvan bazlı istenilen diğer belgeler (pdf veya jpg) formatında Kariyer Kapısı başvuru ekranında "Ek Dosya" bölümüne yüklenecektir. Kariyer Kapısı başvuru ekranında "Ek Dosya" bölümüne yüklenen belgelerin asıllarını adaylar, atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Karekodlu belge yükleyen adaylar, doğrulama kodu ve kare kodunun okunaklı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Doğrulama kodu okunmayan ya da sistemden doğrulanmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

4) Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

5) Kariyer Kapısı üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6) Bilgi için: =Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

7) Telefon:=0482 213 4007

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)

Mezuniyet belgesi, Adli sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, Adayların KPSS puanı, İkametgah Adresi, Kimlik bilgileri e- Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpg formatında e-Devlet (Ek Dosya/Diğer Dosyalar) üzerinden yükleyeceklerdir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin (thttp://www.artuklu.edu.tr)internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

2) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.