İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

İlan Tarihi: 23.01.2026

Son Başvuru Tarihi: 06.02.2026

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Enstitü bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanı alınacaktır.

"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği Fakülte/MYO/Enstitü birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi beliıtilen İzmir Tınaztepe Üniversitesi Fakülte/MYO/Enstitü Sekreterliklerine iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru Yapılacak Adres:

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü

Aydoğdu Mah. 1267/1 Sok. No: 4 A Blok 35400 Buca/İZMİR

İrtibat numarası: 0232 999 20 17

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta/kargo yoluyla, yakanda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğin onaylanmış olması gerekmektedir.

855/1-1