Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 5 Şubat 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Ocak 2026 00:50, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 00:36
Yazdır
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar ve doçentlik belgeleri için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ve idari personel istihdamında 7315 sayılı Kanun kapsamında arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması yaptırması gerekmektedir. İlan sonucunda başarılı olan adaylar arşiv araştırması süreci başlatılacak ve araştırma olumlu sonuçlandığında atama gerçekleştirilebilecektir.

Başvurular son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) e-posta yoluyla [email protected] adresine yapılır. Postayla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İlan Başlangıç Tarihi : 21.01.2026

İlan Bitiş Tarihi : 05.02.2026

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Dicle Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Milli Savunma Bakanlığı TMYS İşçi Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı TMYS İşçi Alım İlanı
Üsküdar Üsper 3 İşçi Alacak

Üsküdar Üsper 3 İşçi Alacak