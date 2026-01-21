Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar ve doçentlik belgeleri için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ve idari personel istihdamında 7315 sayılı Kanun kapsamında arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması yaptırması gerekmektedir. İlan sonucunda başarılı olan adaylar arşiv araştırması süreci başlatılacak ve araştırma olumlu sonuçlandığında atama gerçekleştirilebilecektir.

Başvurular son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) e-posta yoluyla [email protected] adresine yapılır. Postayla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İlan Başlangıç Tarihi : 21.01.2026

İlan Bitiş Tarihi : 05.02.2026