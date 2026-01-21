İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi" (https://www.beykent.edu.tr/yonetmelikler-yonergeler/yonergeler)

hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İSTENEN BELGELER

Profesör Kadrosuna Başvuracaklar;

1. Islak imzalı "Öğretim Üyesi Başvuru Formu",

2. YÖK formatlı özgeçmiş,

3. Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e- Devlet üzerinden alınan belge),

4. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (6 takım halinde cd ya da flash bellek olacak şekilde)

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna Başvuracaklar;

1. Islak imzalı "Öğretim Üyesi Başvuru Formu",

2. YÖK formatlı özgeçmiş,

3. Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e- Devlet üzerinden alınan belge),

4. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd ya da flash bellek olacak şekilde)

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracaklar;

1. "Islak imzalı Öğretim Üyesi Başvuru Formu",

2. YÖK formatlı özgeçmiş,

3. Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e- Devlet üzerinden alınan belge),

4. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd ya da flash bellek olacak şekilde)

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve alan dışı olan başvurular dikkate alınmayacaktır.