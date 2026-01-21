Dicle Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

3- Ön lisans mezunları için 2024 KPSS (P93) ve ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Kurumlarıyla ilişiği kesilenler ve sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9- Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12- Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

13- Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

14-Üniversitemiz, yayımlanan ilanı atama yapılıncaya kadar her aşamasında iptal etme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15- Destek Personeli Pozisyonuna, başvuracak adayların Ortaöğretim mezunu olup Herhangi bir örgün yükseköğretim kurumunda kaydı bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.(açık ve uzaktan eğitim hariç)

16- Başvuruda bulunacak olan adaylar sadece 1 (bir) adet pozisyona başvuru yapacaklardır.

II-ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi. (e-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde beyan edilebilecektir.)

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için özel güvenlik görevlisi ön ve arka yüz kimlik kartı eklenmesi.

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için sağlık kuruluşundan alınmış hekim onaylı boy ve kilo ölçümünü gösterir belgelerin eklenmesi.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde e-Devlet Kapısı "Dicle Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59'a kadardır.)

Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup, tüm sorumluluk kişiye aittir. (yanlış / eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ön lisans mezunları için 2024 KPSS (P93) ve ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar web sayfamızda yayımlanacaktır.

ADRES :

Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel: 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2308- 2320- 5182-5136-5162

İlk başvuru Tarihi : 21.01.2026

Son Başvuru Tarihi : 04.02.2026

