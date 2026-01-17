Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIM İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumanda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin S'inci maddesi uyarınca, 2024 veya 2025 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSSpuanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSpuanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 3 (üç) katı aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 adet yazılım geliştirme uzmanı, 1 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1 .Başvuru Şartları

1-a) Genel Şartlar

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir, a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı vc geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık sözleşme ücret tavanının iki katım geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübe süresinin hesaplanmasında adaym lisans mezuniyet tarihinden sonrasındaki hizmetleri dikkate alınacaktır. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet, süreleri dikkate alınır). d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

1-b) Özel Şartlar

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi-Tam Zamanlı) (2 Kat)

a) React ve NodeJs ortamından en az 2 yıl kod geliştirmiş olmak,

b) JS/TS teknolojilerine hakim olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak, ç)Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek, d) İlişkisel Verirabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, PostgreSQL vb.) en az birisini iyi derecede bilmek, e)Veritabanı mimarisi, tasarımı, nonnalizasyonu, optimizasyonu ve yönetiminde ileri seviyede deneyimi olmak, f)Web Servisleri teknolojilerini iyi derecede bilmek,

g) Versiyon lama araçlanndan (Git vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ğ)Yazılım güvenliği vc güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili vc deneyimli olmak)

h) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

a) Mobil uygulama CROSS Platform(Rcact Native) veya native hakkında tecrübeli olmak,

b) PHP ve PHP Framework (Laravel) bilgi sahibi olmak,

c) Git üzerinde CT-CD süreçlerine hakim olmak,

d) NoSQL (Mongo. Vb) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Frontend (CSS) yazılım geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Temel düzeyde Unix komutlarına hakim olmak,

Sistem ve Ağ Uzmanı (1 Kişi-Tam Zamanlı) (2 Kat)

a) Omurga anahtarların, ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı; kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, yahut en az 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan öze! sektördeki sistem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN). Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy, Bandwidth yönetimi ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, c) Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönelimi, kenar anahtar ve omurga anahtar yapılandırması, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

d) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, e) Güvenlik sistemleri (Firewall, WAF, TDS/TPS, Dos/Ddos vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, f) Antivirus, Antispam, Mail Security, SIEM vc Sandbox analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Sızma ve stres testleri, şifreleme, güvenlik duvarı, saldın önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Geçerli Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

b) Vmware, KVM, Proxmox sanallaştırma ortamları hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

c) Active Director}', DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kumlum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

ç) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kumlum, güncelleme, somn çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Nelapp, Dell) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

e) Sunucu donanımları ve konfıgürasyonlan (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) MCSA: Windows Server 2012, MCSA: Windows Server 2016, MCSE: Core Infrastructure. Windows Server Hybrid Administrator Associate sertifikalarından en az birine sahip olmak,

g) Geçerli Linux LPIC-1 veya LPIC-2 sertifikasına sahip olmak,

2.Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu -Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapılacaktır. Başvuruda e-Devlet üzerinde bulunan başvuru ekranındaki alanların eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen "Başvuruda istenen belgelerin'' eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 19 Ocak-02 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 02 Şubat 2026 saati8.00'dir. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebileceklerdir. Birden fazla seçim yapan adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

3,Başvuruda İstenen Belgeler

a) Özgeçmiş (Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar, başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde aranan bilgi ve tecrübeleri gösteren detaylı bilgiyi içermelidir.)

b)Diplotna/ mezuniyet belgesi (e devlet ile otomatik olarak alınacaktır.) eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği (pdf.) (e devlet ile otomatik olarak alınacaktır.)

c) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e devlet ile otomatik olarak alınacaktır.)

ç)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile otomatik olarak alınacaktır.)

d) 2024 veya 2025 yıllarına ilişkin KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir), (e devlet ile otomatik olarak alınacaktır.) c)tngilizcc dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alman ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eş değerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir), (e devlet ile otomatik olarak alınacaktır.)

f)Gcncl şartlar (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (c-dcvlcttcn alman üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.)

g) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler), ğ) Başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.

h) Çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda adayın yazılı beyanı.

4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

a) Genel ve özel şanları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan haşlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday uygulama sınavına çağırılacaktır.

c) Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ayk.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5.Sınav Konuları, Yeri, Tarihi ve Değerlendirilmesi

a) Uygulama sınavında adaylar başvurdukları pozisyon için bu ilanda belinden "Başvuru Özel Şartları" bölümünde yer alan konulardan sınava tabi tutulacaklardır.

b) Uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

ç) Uygulama sınavı 02 Mart 2026 tarihinde Atatürk Kültür, Dil vc Tarih Yüksek Kuruntunda (Üniversiteler Mah. Toplum Cad. No: 5 Çankaya/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

6.Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Atama

a) Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kuruntumuzun www.avk.gov.tr internet adresinden ve https://kariverkapisi.gov.tr/isealirn _adresinden adaylara ilan edilecektir.

b)Ilan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir

c)Asii aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon Unvanlarına yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır.

7. Ücret

Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenler için aylık sözleşme ücret tavanının 2 katı olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

KDiğer Hususlar

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

638/1-1