İstanbul Kadıköy Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak

İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Kadıköy Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 9'uncu dereceli 3 (üç) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavına dair hususlar aşağıda belirtilmiştir. Kadıköy Belediye Başkanlığı, ilanın bundan sonraki kısmında "idare" olarak ifade edilmiştir.

1. YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı aşaması, 14.03.2026 Cumartesi günü Saat: 10.00'da Kadıköy Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binasında (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. no:2 Kadıköy/İstanbul) gerçekleştirilecektir. Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde bu durum, idare'nin resmi internet sitesinde (www.kadikoy.bel.tr) ilan edilecektir.

2. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Kadıköy Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

2.1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSS P48 puan türünden 75 (yetmişbeş) ve daha yukarı puana sahip olup başvuranlar arasında yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 60 (altmış) kişi içerisinde yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).

2.2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2.3. Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1991 tarihi ve daha sonra doğanlar).

2.4. Eğitim süresi en az 4(dört) yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

2.5. Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak.

2.6. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak.

2.7. Görevini devamlı yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

2.8. Müfettişlik mesleğinin gerektirdiği karakter ve vasıflara haiz olmak.

3. SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular 23.02.2026 Pazartesi günü saat 08:30'da başlayıp 27.02.2026 Cuma günü saat 17:00'da sona erecektir. Adaylar tarafından giriş sınavı başvuruları, Kadıköy Belediyesinin resmi internet sitesinden (www.kadikoy.bel.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. 27.02.2026 Cuma günü saat 17:00'a kadar Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem sistemine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı başvuruların son güne bırakılmaması adayların lehine olacaktır.

4. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

Sınav başvurusu için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin sistem üzerinden belirtilecek formatta sisteme yüklenmesi gerekir.

4.1. Aday tarafından bizzat doldurulup imzalanacak fotoğraflı Başvuru Formu (www.kadikoy.bel.tr internet adresinden temin edilebilir).

4.2. e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodlu/barkodlu öğrenim belgesi; denklik belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen denklik belgesi.

4.3. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

4.4. Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş.

4.5. Giriş sınavı ilanının yapıldığı tarihte geçerli olan, ÖSYM internet sitesinden alınmış doğrulama kodlu/barkodlu (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesi.

4.6. Adayın askerlikle ilişiğinin ve müfettişlik mesleğini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık probleminin olmadığına dair beyanı. ( Başvuru Formunda belirtilecektir)

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

5. YAZILI SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI:

Yazılı sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 60 (altmış) aday sınava girmeye hak kazanacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 60'ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava alınacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılabilme şartlarını taşıyan adaylar, idare'nin resmi internet sitesinde (www.kadikoy.bel.tr) 03.03.2026 tarihinde duyurulacaktır. Adaylar, bu tarihten sonra idarenin resmi internet sitesi üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesinin bilgisayar çıktısı ve geçerli bir kimlik belgesinin gösterilmesi ile sınava alınacaktır. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE KONULARI:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar için yazılı ve sözlü sınav konuları;

6.1. Kamu maliyesi;

a) Genel maliye teorisi; kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi,

b) Maliye politikaları,

c) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi,

6.2 Ekonomi;

a) Ekonomi teorisi, (makro ve mikro iktisat)

b) Ekonomi politikası,

c) Para teorisi ve politikası,

ç) Uluslararası ekonomi,

d) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar,

6.3.Hukuk;

a) Anayasa Hukuku,

b) İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

c) Medeni hukuk; başlangıç, kişiler hukuku, eşya hukuku,

ç) Borçlar hukukunun genel esasları,

d) Ceza hukukunun genel hükümleri,

e) Ceza muhakemeleri usulü hukuku,

f) Ticaret hukukunun ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak,

6.4. Muhasebe;

a) Genel muhasebe prensipleri ve uygulaması,

b) Bilanço analizi ve teknikleri,

6.5. Mahalli idareler mevzuatı;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat alanlarından oluşur.

7. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONRASI İŞLEMLER:

7.1. Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi ve Sözlü Sınava Çağrı

Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında her konu grubu için (5 grup) tam not 100 (yüz) puandır. Yazılı sınavda başarılı olmak için her sınav grubu için alınan notun 60 (altmış) puandan ve tüm sınav konu gruplarının notlar ortalamasının 70 (yetmiş) puandan aşağı olmaması gerekir. Sınavda her soru grubundan 20 soru olmak üzere toplam 100 soru bulunacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yazılı sınavda belirlenen başarı kriterini sağlayan adaylardan atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı sayıdaki toplam 12 (oniki) aday sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav 30.03.2026 tarihinde Kadıköy Belediyesi Ana Hizmet binasında (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. no:2 Kadıköy/İstanbul) gerçekleştirilecek olup, sözlü sınava girecek adayların listesi idare'nin resmi internet sitesinde (www.kadikoy.bel.tr) 17.03.2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7.2. Sözlü Sınava İlişkin Hususlar

Sözlü sınavda adaylar Kadıköy Belediye Başkanlığı Sınav Kurulu tarafından;

7.2.1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

7.2.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

7.2.3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

7.2.4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

7.2.5. Genel yetenek ve genel kültürü,

7.2.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, sınav değerlendirme komisyonu tarafından yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinden 50 (elli) puan, diğer konu başlıklarının her biri için 10'ar puan üzerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav değerlendirme komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7.3. Giriş Sınavının Sonucuna İlişkin Hususlar

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde öncellikle hukuk notlarına, bunların da eşit olması durumunda iktisat notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamalar 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ve ilk defa memurluğa atama usul ve esaslarına uygun olarak yapılacaktır. Giriş sınavını kazananların listesi idarenin internet sitesinde (www.kadikoy.bel.tr) 03.04.2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak olup, ayrıca kazanan adaylara posta marifeti ile tebligat yapılacaktır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonucunda, asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenecektir. Asıl adaylardan 1(bir) ay içerisinde atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunan adayların, taahhüt altında bulundukları kurumlardan muvafakat almaları kendi sorumluluğunda olup; adayların taahhüt altında bulundukları kurumlardan muvafakat alamamaları halinde müfettiş yardımcısı olarak atanma haklarını kaybederler.

8. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınavı değerlendirme komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş sınavı değerlendirme komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde kesin olarak karara bağlanarak ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

9. DİĞER HUSUSLAR:

9.1. Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya ve cihazları yanında bulunduran adayların durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs eden adaylar ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

9.2. Bu ilanda hüküm bulunmayan konularda, Kadıköy Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve idare'nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

9.3. Sınava başvuran tüm adaylar; idare'nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerini, Kadıköy Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerini ve yazılı sınavda uyulacak kurallar ile sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgileri kabul etmiş sayılır.

9.4. Gerek yazılı gerekse de sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde her ne mazeretle olursa olsun sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılırlar.

9.5. Sınavla ilgili her türlü bilgi; 0 216 542 50 00/1426 veya 1433 numaralı telefondan alınabilir.

İlan olunur.