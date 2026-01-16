İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim üyesi alınacaktır. Resmi Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi" hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim üyelerinden;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi ve Açık Rıza Metni; YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir), (Yurt Dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir belge.) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devletten alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu) belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını ve başvuru sisteminde mevcut olan "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi" uyarınca "Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu"nu hazırlayarak aşağıda bağlantı linki belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dijital Sistemine başvuru yapılması gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi ve Açık Rıza Metni, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir), (Yurt Dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir belge.), adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah e-Devletten SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu) belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını ve başvuru sisteminde mevcut olan "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi" uyarınca "Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu"nu hazırlayarak aşağıda bağlantı linki belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dijital Sistemine başvuru yapılması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi ve Açık Rıza Metni (kadronun ilan edildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) (Yurt Dışından alınan diplomaların YÖK tarafından onaylandığını gösterir belge.), adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devletten SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu) belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını ve başvuru sisteminde mevcut olan "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi" uyarınca "Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu'nu hazırlayarak aşağıda bağlantı linki belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dijital Sistemine başvuru yapılması gerekmektedir.

Dijital başvuru yapılmasında sorun yaşandığı durumda, başvuru yapılacak adres: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar https://insankaynaklari.nisantasi.edu.tr/akademisyen-ilanlari linkinden başvuru yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Başlama Tarihi : 16 Ocak 2026

Son Başvuru Tarihi : 30 Ocak 2026