Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2019 sözleşmeli personel alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BÜTÇESİ : MERKEZİ BÜTÇE

I- GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 2024 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS B Grubu P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2024 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

3- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan "Aranılan Nitelikler" in ve "Genel Şartlar" ın (Mezuniyet, KPSS Puanı, Yaş şartı, Cinsiyet, istenilen ünvanlar için deneyim) tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- DP-01-02-03-04-05-06-07-08, KG-03-04 nitelik kodlu pozisyonlara başvuran adaylardan sadece Orta öğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Yükseköğretim Kurumlarında aktif öğrenci olarak kaydının bulunup bulunmadığı üniversitemizce sistem üzerinden kontrol edilecektir. Aktif öğrenci kaydı bulunduğu halde başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- KG-01-02 nitelik kodlu pozisyonlara başvuran adaylardan sadece önlisans mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Yükseköğretim Kurumlarında aktif öğrenci olarak kaydının bulunup bulunmadığı üniversitemizce sistem üzerinden kontrol edilecektir. Aktif öğrenci kaydı bulunduğu halde başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Tüm ünvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık, vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel veya fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte Devlet veya Üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (İşe yerleşmeye hak kazanma durumunda istenecektir.)

8- Deneyim şartı istenilen nitelik kodlarında istenilen deneyim sürelerine öğrenim sırasında görülen staj süreleri dahil değildir.

9- Nöbet yada vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

11- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde:

Merkez, Erciş, Gevaş ve Özalp İlçeleri) çalışmak zorundadır.

12- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular e-Devlet üzerinden "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Kariyer Kapısı İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı" ( https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden 16/ 01/2026 - 30/01/2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- İlan edilen başvuru yöntemi dışında, başka bir yöntem (şahsen, posta, e-posta vb.) ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3- Sözleşmeli Personel alım ilanına başvuru yapan aday tarafından kariyer kapısındaki alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Yanlış veya eksik yapılan başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir. Başvuru işleminin hatasız, eksizsiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını dikkatlice kontrol etmelidirler.

5- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6- 2024 yılı KPSS sonuç belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak kaydedilecektir.

7- İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesi e-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

8- Adayların; KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair diğer bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik çekilecek ve yüklenecektir.

9- Başvurulan nitelik kodunun aranılan nitelikler kısmında mesleki deneyim belgesi, sertifika, kimlik kartı vb. belge şartı aranan unvana başvuracak adayların, ilgili gerekli resmi belgelerini, kariyer kapısı üzerinden başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi alanında bulunan "Belgeler" alanına mutlaka yüklenmesi gerekmektedir. Deneyim Belgesi yükleyecek adayların, ilanda istenilen süreyi ve deneyim istenen alanı karşılayacak şekilde; çalıştığı tarih aralığını ve hangi birimde hangi alanda çalıştığını gösterir çalıştığı kurumdan alacağı antetli ya da imzalı/kaşeli çalışma belgesini ve e-devlet üzerinden alabileceği barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgesini yüklemesi gerekmektedir,

10- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısı üzerinden yapacakları başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar "yedek aday" belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır. Yedek adaya geçilmesi durumunda, yedek adaylar ve başvuru süresi Üniversitemiz www.yyu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

2- Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

3- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Asıl olarak yerleşen adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinde yayımlanacaktır.

5- Ataması yapılacak adayların işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgileri www.yyu.edu.tr takip etmeleri gerekmektedir.

6- Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında istenilen belgeleri ibraz etmeyenler ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM:

Telefon: 444 50 65

Mail : [email protected] (iş ve işlemlerin aksamaması adına mail üzerinden iletişime geçiniz.)

606/1-1