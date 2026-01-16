Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 elektrik elektronik mühendisi, inşaat mühendisi, makine, çevre, harita, jeoloji mühendisi, ulaştırma teknikeri, inşaat teknikeri, makine teknikeri, elektrik elektronik teknikeri, büro personeli almak için ilana çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurlar: Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına gere istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 2'nin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda toplam 150 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu ilanda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyon ve birimlere göre sadece https://kariverkapisi.gov.tr/isealim üzerinden bir başvuru yapabileceklerdir. Şahsen, posta veya diğer başka yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemlerinde adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Adayların Lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilmeleri için 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2024-KPSS Lisans) ve On Lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilmeleri için 1 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2024- KPSS Ön Lisans) girmiş olmaları gerekmektedir. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puanları esas alınacaktır.

Asil olarak yerleşenler kadar yedek aday belirlenecektir. Asil yerleşenlerden müracaat etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek yerleşen adaylardan yerleştirme yapılacak olup aynı şekilde www.kgm.gov.tr kurumsal internet adresinden duyurulacaktır.

Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı iş yerleridir. Adaylar, görev yapacakları teşkilat birimlerini ve bağlı illerde bulunan iş yerlerini www.kqm.qov.tr kurumsal internet adresinden inceleyebileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuruda bulunacak adayların; 657 sayıl; Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1'inci bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.

2. Adayların durumunun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların" "Yeniden hizmete alınma" başlıklı Ek madde de belirtilen (Ek:22/11/2010-2010/1169) "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ancak aynı maddenin a, b ve c bentlerindeki şartları taşıyan adaylarda 1 yıl şartı aranmayacaktır. Ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan * sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz.

3. Başvuruda bulunacak adayların;

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

. Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,

. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

. Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,

. Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması

. Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.



ÖZEL ŞARTLAR

1) Mühendis ve tekniker pozisyonlarına yerleşecek adaylar için seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak,

2) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri, inşaat teknikeri ve Makine teknikeri pozisyonlar: için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

3) Büro personeli pozisyonu için MEB onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir transkript belgesi,

4) Tüm pozisyonlar için 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvurular "Kariyer Kapısı" kariyerkapisi.qov.tr/isealim üzerinden 16/01/2026- 30/01/2026 tarihleri arasında alınacak olup başvurular 16/01/2026 tarihinde saat 00.00'da başlayıp 30/01/2026 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

2. Adayların KPSS puanı, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik durumunu gösterir belge ve kimlik bilgileri başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumun web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Ancak adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumdan gerekli güncelleme/düzeltmelerl yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri sistemden otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru için mezuniyet bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgelerini pdf formatında sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca adayların tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için istenilen; sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası veya transkript belgelerini başvuru sırasında ek dosya olarak yüklemeleri gerekmektedir.

3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Ek Dosya" aşamasında "Denklik Belgesini" mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

5. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

6. Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım Platformu üzerinde "işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

7. Başvuru tarihi sonunda "ASİL" olarak yerleşen adaylardan daha sonra Genel Müdürlüğümüze ibraz edeceği belgeler duyuru şeklinde yayımlanacak olup adayların Karayolları Genel Müdürlüğü www.kqm.qov.tr web sitesini takip etmeleri gerekmektedir

8. Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

1. Herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen Unvanların adedi kadar asil ve bir o kadar da yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olan adaya, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

2. KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

3. Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Karayolları Genel Müdürlüğü www.kgm.qov.tr web sitesini sitesinde son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayan, istenen belgeleri evrak teslim süresi içerisinde tamamlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı ve www.kqm.qov.tr sitesi üzerinden ulaşabilecektir.

5. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında; 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun 12'nci maddesi gereğince 03/06/2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uyarınca "Arşiv Araştırması" veya "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" birlikte yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.

6. Başvuru ve evrak teslimi işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hizmet sözleşmesi hazırlanmaz, hizmet sözleşmesi hazırlamış ve göreve başlamış olsa dahi hizmet sözleşmesi feshedilecektir.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır,



