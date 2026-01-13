Ana sayfaDaimi İşçi İlanları

Kastamonu Abana Belediyesi 5 işçi alacak

Kastamonu Abana Belediyesi 5 işçi alacak. son başvuru tarihi 19 Ocak 2026.

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 13 Ocak 2026 08:33, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 08:34
Yazdır
Kastamonu Abana Belediyesi 5 işçi alacak

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

5 ADET DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Kurumumuz Abana Belediye Başkanlığına alınacak 5 adet Daimi İşçi için, 09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğüne İşgücü talebinde bulunulmuş olup, iş ilanımızın 13/01/2026-19/012026
tarihleri arasında yayımlanması talep edilmiştir.

Söz konusu 5 adet Daimi İşçi için aranılan şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından www.iskur.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olup, isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu

25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi

MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat

Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı

Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı

Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı