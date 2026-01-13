Kastamonu Abana Belediyesi 5 işçi alacak

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA



5 ADET DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.



Kurumumuz Abana Belediye Başkanlığına alınacak 5 adet Daimi İşçi için, 09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğüne İşgücü talebinde bulunulmuş olup, iş ilanımızın 13/01/2026-19/012026

tarihleri arasında yayımlanması talep edilmiştir.



Söz konusu 5 adet Daimi İşçi için aranılan şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından www.iskur.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olup, isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

