Çanakkale Karabiga Belediyesi 5 işçi alacak

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI



Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, Türkiye İş Kurumu ( İş-Kur ) üzerinden kuraya tabi talep ile, 6113.22 Meslek Kodlu " Bahçe Bakım Elemanı (Park Bahçe ve Koruların Bakımı)" meslek dalında toplam 5 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.



A. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ



1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden, 12.01.2026 - 16.01.2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.



B. GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR



1-) Türk vatandaşı olmak.



2-) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.



3-) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.



4-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.



5-) Başvuru süresinden sonra İŞ-KUR tarafından Belediyemize iletilen adaylardan, www.karabiga.bel.tr internet sitesinden duyurulmak suretiyle belge teslimi istenecek, belgeleri eksiksiz ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler, Noter kura çekimine hak kazanacaklardır.



6-) İŞ-KUR başvuru süresinden sonra noter kurası öncesinde Belediyemizce istenilecek belgeler:

6.1-) Kimlik Fotokopisi ve Aslı

6.2-) Adli Sicil Belgesi

6.3-) Askerlik Durum Belgesi

6.4-) Diploma

6.5-) Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik, Yaşlılık Veya Malullük Aylığı Almadığına Dair Belge

6.6-) En az 24 saatlik Yeşil Gübreleme Sertifikası.



7-) Belediyemiz tarafından evrak kontrolü yapıldıktan sonra, şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenerek sözlü sınava alınacaktır. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır. Noter kurası 27.01.2026 tarihinde saat 10:30 da Belediye Hizmet Binası Nikah Salonunda gerçekleştirilecek ve isteyen adaylar kura çekimini izleyebilecektir.



8-) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl adaylara ilişkin liste ile sınav gün, saat ve yeri ile ilgili bilgiler belediyemizin internet sitesinden (www.karabiga.bel.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



9-) En az 24 saatlik Yeşil Gübreleme Sertifikasına sahip olmak.



10-) İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 2 aydır.



11-) Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin iş akitleri ilan/kura çekimi/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında İdarece sonlandırılacaktır.



12-) Sözlü sınavda başarılı sayılan adaylar, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirecek ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturması/arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması akabinde atamaları yapılacaktır.



13-) İşgücü talebi, Çanakkale İli, Biga ilçesinde ikamet edenler arasından ilçe düzeyinde karşılanacaktır