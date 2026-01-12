Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:



SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI



Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemizin Rektörlüğüne bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanda 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR İLE ÖNEMLİ HUSUSLAR



(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,



(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, ruh veya akıl hastalığı bulunmamak,



(3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



(4) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,



(5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,



(6) 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 türünden en az 70 puan almış olmak,



(7) Büro Personeli pozisyonuna başvuracak Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak, askerlikten muaf olmak,



(8) "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucuna göre işlem yürütülecektir. Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu olmak,



(9) "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1'inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler sözleşme imzalamaya hak kazansalar dahi kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır, (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)



(10) Adayların başvurulacak unvanın aranan nitelikleri ile genel ve özel şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olması gerekmektedir; eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir,



(11) Yurt dışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır,



(12) Ünvan şartlarında tecrübe isteniyorsa; tecrübe için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir,



(13) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar,



(14) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup kendileri ile sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir,



(15) İdare, ihtiyaca binaen birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir,



(16) İdare, ihtiyaca binaen gerekli durumlarda nöbet ve vardiya sistemi uygulayabilir,



(17) Üniversitemizde normal mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak personel için mesai saatleri 24 saat esaslı ve dönüşümlü çalışma şeklinde uygulanmaktadır. Adayların sözleşme imzalamaya hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içerisinde ders sebebiyle görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmeyeceğinden herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir,



(18) Üniversitenin Gaziantep ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma ve il dışına naklen tayini mümkün değildir,



(19) İstihdama hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlar arası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir,



(20) Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır,



(21) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında, ilanı iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir,



(22) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.



BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ



Başvuru ve Değerlendirme Takvimi :



İlan Yayım Tarihi : 12.01.2026



Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.01.2026 (08.00)



Son Başvuru Tarihi : 26.01.2026 (17.00)



Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 30.01.2026



Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.gibtu.edu.tr ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim



(1) Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



(2) Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.



Başvuru Şekli, Adresi ve İletişim Bilgileri:



Başvurular, e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden 12-26 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.



(1) Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



(2) Adayların KPSS puanı, İngilizce Yabancı Dil Puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların atama yapılmak üzere ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.



(3) Adaylar sadece tek bir unvan için ilan kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla unvan ve ilan kodu ile başvuru yapıldığı takdirde adayın bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.



İletişim:



Telefon : 0342 909 7500- 1607-1606



e-posta : [email protected]



ONLİNE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:



(1) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasında, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinde, başvuruda bulunan aday sorumludur.



(2) Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak doldurup, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında ilgili alandan sisteme yükleyeceklerdir. Diploma veya mezun belgesi e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.



(3) İlan edilen ünvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.



(4) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.



(5) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra e-Devlet Kapısında "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.



İLAN EDİLEN ÜNVANLARA AİT BİLGİLER

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI



(1) Başvurulan Büro Personeli unvanı için değerlendirme 2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına göre puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü içinde "http://www.gibtu.edu.tr" web adresinden ilan edilecektir.



(2) İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.



(3) Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin tüm bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabileceklerdir.



(4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.



(5) Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan ve bunların da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.



(6) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.



(7) Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.



(8) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.



(9) Adaylarla sözleşme imzalamaya hak kazanmaları halinde Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.



(10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir.

