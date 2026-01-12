Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Ocak 2026.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin
(B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak
çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak
suretiyle Üniversitemizin Rektörlüğüne bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve
ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanda 1 (bir)
adet sözleşmeli personel alınacaktır.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR İLE ÖNEMLİ HUSUSLAR
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşıyor olmak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, ruh veya akıl hastalığı
bulunmamak,
(3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(4) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
(5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak,
(6) 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için
2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 türünden en az 70 puan almış olmak,
(7) Büro Personeli pozisyonuna başvuracak Erkek adaylar için askerlikle ilgisi
bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak, askerlikten muaf olmak,
(8) "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sözleşme yapmaya
hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv
Araştırması yapılacak olup sonucuna göre işlem yürütülecektir. Güvenlik Soruşturması
veya Arşiv Araştırması olumlu olmak,
(9) "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma
başlıklı Ek 1'inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit
edilenler sözleşme imzalamaya hak kazansalar dahi kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır,
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
(10) Adayların başvurulacak unvanın aranan nitelikleri ile genel ve özel şart
olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olması gerekmektedir; eksik evrak,
yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir,
(11) Yurt dışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili
makamlarca onaylanmış olmalıdır,
(12) Ünvan şartlarında tecrübe isteniyorsa; tecrübe için meslek kodunu gösterir
barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru
tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir.
SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.
SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu
olması gerekir,
(13) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi
ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar,
(14) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal
işlem başlatılacak olup kendileri ile sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri
iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal
faizi ile tazmin edilecektir,
(15) İdare, ihtiyaca binaen birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına
sahiptir,
(16) İdare, ihtiyaca binaen gerekli durumlarda nöbet ve vardiya sistemi uygulayabilir,
(17) Üniversitemizde normal mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak
personel için mesai saatleri 24 saat esaslı ve dönüşümlü çalışma şeklinde uygulanmaktadır.
Adayların sözleşme imzalamaya hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak
mesai saatleri içerisinde ders sebebiyle görev yerlerinden ayrılmalarına izin
verilmeyeceğinden herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların
başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir,
(18) Üniversitenin Gaziantep ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka
bir kuruma ve il dışına naklen tayini mümkün değildir,
(19) İstihdama hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi
bir sebeple kurumlar arası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından
başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir,
(20) Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde
olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır,
(21) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında, ilanı iptal ve/veya
ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir,
(22) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi :
İlan Yayım Tarihi : 12.01.2026
Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.01.2026 (08.00)
Son Başvuru Tarihi : 26.01.2026 (17.00)
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 30.01.2026
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.gibtu.edu.tr ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
(1) Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.
(2) Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.
Başvuru Şekli, Adresi ve İletişim Bilgileri:
Başvurular, e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
internet adresi üzerinden 12-26 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
(1) Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
(2) Adayların KPSS puanı, İngilizce Yabancı Dil Puanı, mezuniyet, adli sicil,
askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web
servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu
belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise
başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların atama yapılmak üzere ibraz edecekleri
belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
(3) Adaylar sadece tek bir unvan için ilan kodu belirterek başvuru yapacaktır.
Birden fazla unvan ve ilan kodu ile başvuru yapıldığı takdirde adayın bütün
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
İletişim:
Telefon : 0342 909 7500- 1607-1606
e-posta : [email protected]
ONLİNE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
(1) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasında, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinde,
başvuruda bulunan aday sorumludur.
(2) Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini
manuel olarak doldurup, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf
formatında ilgili alandan sisteme yükleyeceklerdir. Diploma veya mezun belgesi
e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Yurt dışından alınmış
diplomaların denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.
(3) İlan edilen ünvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli
resmi belgelerin "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler alanından
aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
(4) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini
Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında
bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
(5) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra e-Devlet Kapısında "Başvurularım"
ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
"Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
İLAN EDİLEN ÜNVANLARA AİT BİLGİLER
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
(1) Başvurulan Büro Personeli unvanı için değerlendirme 2024 KPSS (B) grubu
KPSSP3 puanına göre puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren
Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü
içinde "http://www.gibtu.edu.tr" web adresinden ilan edilecektir.
(2) İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan
başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon
sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların
puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin
devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların
da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri
yapılacaktır.
(3) Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin tüm bilgilere Kariyer Kapısı Platformu
üzerinden de ulaşabileceklerdir.
(4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren
15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Gaziantep İslam
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar,
haklarını kaybederler.
(5) Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde sırasıyla diploma notu yüksek
olan, mezuniyet tarihi önce olan ve bunların da eşit olması halinde doğum tarihi
önce olan tercih edilecektir.
(6) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede
tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla
aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(7) Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
(8) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan güvenlik soruşturması
veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme
yapılacaktır.
(9) Adaylarla sözleşme imzalamaya hak kazanmaları halinde Hizmet Sözleşmesi
yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
(10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi
gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden
herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce
tek taraflı olarak feshedilir.