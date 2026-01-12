Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 4 uzman ve 1 destek personeli alacak
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 4 uzman ve 1 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 16 Şubat 2026.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından:
PERSONEL ALIM İLANI
T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde TRB2 Düzey 2 Bölgesi'nin (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) kalkınmasına
ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen,
değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle
hareket eden, seyahat engeli olmayan 4 (dört) uzman ve 1 (bir) destek personeli
(büro görevlisi) alımı gerçekleştirecektir.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın faaliyet alanı
Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşmaktadır.
Sınavda başarılı olan adaylar Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölgesi illerinden
Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt
etmiş sayılır.
Tablo 1: Başvuru ve Sınav Bilgileri
Ajans başvuru tarihlerini değiştirmeye, son başvuru tarihini uzatmaya, sözlü
sınava katılacakların ilan tarihini değiştirmeye, sözlü sınav tarihini değiştirmeye
veya sınav ilanını iptal etmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler
Ajansın www.daka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin
değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1. GENEL ŞARTLAR
Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan
veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Az tehlikeli iş yerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna
sahip olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları
aranır.
2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ya da iş tecrübesi ile 4 (dört) uzman personel
alımı gerçekleştirilecektir. Uzman-1 ve Uzman-2 pozisyonları için yalnız KPSS
puanı ile, Uzman-3 ve Uzman-4 pozisyonları için KPSS puanı ya da iş tecrübesi
ile başvuru yapılabilecektir.
Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
a) Tablo 2'de yer alan en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim
kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sınav ilanında belirtilen bölümlerinden
mezun olmak,
b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den (C)
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın
eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
c) KPSS puanı ile başvuru yapacak adaylar için 2024 yılı veya 2025 yılı KPSS'den
Tablo 2'de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 (seksen) puan almış
olmak.
ç) İş tecrübesi ile başvuru yapacak uzman personel adayları için kamu kesimi
veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak
çalışmış ve son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak:
. Planlama, programlama,
. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
. Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
. İzleme ve değerlendirme,
. Tanıtım, danışmanlık,
. Şehircilik ve çevre,
. Araştırma-geliştirme,
. Bilgi ve iletişim teknolojileri,
. Finansman,
. İnsan kaynakları yönetimi,
. Uluslararası ticaret,
. Hukuk
Tablo 2: Uzman Personel Adayları İçin Alım Yapılacak Bölümler, Sınav Puanları ve Türleri
*Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon
için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.1. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Sebepleri
Tüm adayların, başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları
sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemeleri, bu şartların sınav
kurulunca dikkate alınması açısından önemlidir. Belgelenmeyen tercih sebepleri
değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
Uzman personel için tercih sebepleri şunlardır:
. Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanları,
yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri
hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı,
. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği,
. Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri,
kamulaştırma, imar mevzuatı,
. Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
. Etki analizi, veri analizi,
. Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları,
. Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme,
raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin
kullanılması,
. Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik
ve kümelenme analizi,
. Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,
. Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım
stratejileri,
. Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,
. Akıllı kent sistemleri uygulamaları,
. Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,
. Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması
ve uygulanması,
. Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik
enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması.
3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 1 (bir) destek personeli (büro görevlisi)
alımı gerçekleştirilecektir.
Ajansın gelir, gider kayıtlarının tutulması, gelirlerin tahakkuku ve muhasebeleştirilmesi,
giderlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi, ödemelerin yapılması gibi muhasebeye
dair iş ve işlemleri yürütmesi, insan kaynakları veya satın alma alanlarında
görev yapması beklenen destek personelinin bu alan(lar)daki tecrübesini gösterir
belgeleri haiz olması ve bunu belgelemesi tercih nedeni olacaktır.
Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
a) Tablo 3'de yer alan lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans
düzeyinde mezun olmak,
b) 2024 yılı veya 2025 yılı KPSS'den Tablo 3'te verilen ilgili puan türlerinin
en az birinden 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Tablo 3: Destek Personeli Adayları İçin Alım Yapılacak Bölümler, Sınav Puanları ve Türleri
4. BAŞVURU
4.1. Başvuru Şekli ve Yeri
Başvurular, 02.02.2026- 16.02.2026 tarihleri arasında e-Devlet - Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/
adresi üzerinden yapılacaktır.
Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların yukarıda belirtilen sınav
giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik
ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen
şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
İş başvurusunda bulunan adaylar bu ilanda belirtilen şartları ve Kalkınma Ajansları
Personel Yönetmeliği hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
Tablo 4: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar İçin Kontrol Listesi
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru
sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
4.2. Başvuruların Değerlendirilmesi
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, uzman personel adayları için KPSS puanı,
yabancı dil puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından
Tablo 5'te yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda, destek personeli
adayları için de KPSS puanı ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından
Tablo 6'da yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe
yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak pozisyon sayısının beş
katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve
Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu
puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.
Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren
5 (beş) iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter
tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 (beş) iş
günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından
sonra ve sınav tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek
isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan
bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar
duyurulur.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
5. SINAV
5.1. Sınava Giriş Yeri ve Tarihi
Ajansa yapılan başvurular üzerinde Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirme
sonrasında yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava
ilişkin tarih ve yer bilgileri 23.02.2026 tarihinden itibaren Ajansın www.daka.org.tr
internet sitesinden ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yarışma sınavı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kanarya
Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van adresinde yapılacaktır. Sınav tarihi yarışma sınavına
katılabilecek adayların ilanıyla birlikte Ajansın internet sitesinden duyurulacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya
sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte
mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.
5.2. Yarışma Sınavının Yapılışı
Yarışma sınavı "sözlü sınav" şeklinde yapılacaktır.
Sözlü sınavdan önce adaylara Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından "Kişilik
Envanteri Testi" uygulanabilir.
Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi,
mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili
kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü,
görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı
not verir.
Sınav kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri
adaylardan talep edebilir.
5.3. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu
gösterir.
Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır.
Sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon
sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak
ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir.
Yarışma sınavında 70'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar
için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı
adaylar arasından Uzman Personel-1 için 1 (bir), Uzman Personel-2 için 1 (bir),
Uzman Personel-3 için 1 (bir), Uzman Personel-4 için 1 (bir) ve Destek Personeli
için 1 (bir) yedek aday belirleyebilir.
Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve
başladıktan sonra söz konusu pozisyonun 6 (altı) ay içinde herhangi bir nedenle
boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Uzman veya destek personeli alımlarında belli bir öğrenim dalı veya kadro bazında
ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan
olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka
bir öğrenim dalı veya kadrodan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki
başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ancak bu husus
sadece aynı tür kadrolar arasında uygulanabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda
ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden
daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
5.4. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine
intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini
takiben Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinde ilan edilir ve göreve başlama
çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar,
sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
6. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ
Yarışma sınavını kazananların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin
yapılabilmesi için ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ
edildiği günü müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat
etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir
ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 (onbeş) gün içerisinde
müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine
tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi
yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama
hali 2 (iki) ayı aşamaz.
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları
sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve
sözleşmeleri feshedilerek kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi
olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz
süreli iş akdi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan
personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek
olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret
ve diğer hakları saklıdır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.