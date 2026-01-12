Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 4 uzman ve 1 destek personeli alacak

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından:



PERSONEL ALIM İLANI



T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRB2 Düzey 2 Bölgesi'nin (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle hareket eden, seyahat engeli olmayan 4 (dört) uzman ve 1 (bir) destek personeli (büro görevlisi) alımı gerçekleştirecektir.



Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın faaliyet alanı Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşmaktadır.



Sınavda başarılı olan adaylar Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölgesi illerinden Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.



Tablo 1: Başvuru ve Sınav Bilgileri

Ajans başvuru tarihlerini değiştirmeye, son başvuru tarihini uzatmaya, sözlü sınava katılacakların ilan tarihini değiştirmeye, sözlü sınav tarihini değiştirmeye veya sınav ilanını iptal etmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler Ajansın www.daka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.



ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR



1. GENEL ŞARTLAR



Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır:



a) Türk vatandaşı olmak,



b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,



ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,



d) Az tehlikeli iş yerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak,



e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları aranır.



2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI



Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ya da iş tecrübesi ile 4 (dört) uzman personel alımı gerçekleştirilecektir. Uzman-1 ve Uzman-2 pozisyonları için yalnız KPSS puanı ile, Uzman-3 ve Uzman-4 pozisyonları için KPSS puanı ya da iş tecrübesi ile başvuru yapılabilecektir.



Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:



a) Tablo 2'de yer alan en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,



b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.



c) KPSS puanı ile başvuru yapacak adaylar için 2024 yılı veya 2025 yılı KPSS'den Tablo 2'de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 (seksen) puan almış olmak.



ç) İş tecrübesi ile başvuru yapacak uzman personel adayları için kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak:



. Planlama, programlama,



. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,



. Strateji geliştirme, strateji yönetimi,



. İzleme ve değerlendirme,



. Tanıtım, danışmanlık,



. Şehircilik ve çevre,



. Araştırma-geliştirme,



. Bilgi ve iletişim teknolojileri,



. Finansman,



. İnsan kaynakları yönetimi,



. Uluslararası ticaret,



. Hukuk



Tablo 2: Uzman Personel Adayları İçin Alım Yapılacak Bölümler, Sınav Puanları ve Türleri

*Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



2.1. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Sebepleri



Tüm adayların, başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemeleri, bu şartların sınav kurulunca dikkate alınması açısından önemlidir. Belgelenmeyen tercih sebepleri değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.



Uzman personel için tercih sebepleri şunlardır:



. Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanları, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı,



. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği,



. Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma, imar mevzuatı,



. Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),



. Etki analizi, veri analizi,



. Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları,



. Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,



. Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,



. Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,



. Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,



. Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,



. Akıllı kent sistemleri uygulamaları,



. Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,



. Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması,



. Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması.



3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI



Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 1 (bir) destek personeli (büro görevlisi) alımı gerçekleştirilecektir.



Ajansın gelir, gider kayıtlarının tutulması, gelirlerin tahakkuku ve muhasebeleştirilmesi, giderlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi, ödemelerin yapılması gibi muhasebeye dair iş ve işlemleri yürütmesi, insan kaynakları veya satın alma alanlarında görev yapması beklenen destek personelinin bu alan(lar)daki tecrübesini gösterir belgeleri haiz olması ve bunu belgelemesi tercih nedeni olacaktır.



Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:



a) Tablo 3'de yer alan lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,



b) 2024 yılı veya 2025 yılı KPSS'den Tablo 3'te verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 70 (yetmiş) puan almış olmak.



Tablo 3: Destek Personeli Adayları İçin Alım Yapılacak Bölümler, Sınav Puanları ve Türleri

4. BAŞVURU



4.1. Başvuru Şekli ve Yeri



Başvurular, 02.02.2026- 16.02.2026 tarihleri arasında e-Devlet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.



Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.



Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.



İş başvurusunda bulunan adaylar bu ilanda belirtilen şartları ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri kabul etmiş sayılırlar.



Tablo 4: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar İçin Kontrol Listesi

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.



4.2. Başvuruların Değerlendirilmesi



Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, uzman personel adayları için KPSS puanı, yabancı dil puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 5'te yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda, destek personeli adayları için de KPSS puanı ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 6'da yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.



Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.



Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

5. SINAV



5.1. Sınava Giriş Yeri ve Tarihi



Ajansa yapılan başvurular üzerinde Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirme sonrasında yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 23.02.2026 tarihinden itibaren Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinden ilan edilecektir.



Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



Yarışma sınavı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kanarya Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van adresinde yapılacaktır. Sınav tarihi yarışma sınavına katılabilecek adayların ilanıyla birlikte Ajansın internet sitesinden duyurulacaktır.



Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.



5.2. Yarışma Sınavının Yapılışı



Yarışma sınavı "sözlü sınav" şeklinde yapılacaktır.



Sözlü sınavdan önce adaylara Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından "Kişilik Envanteri Testi" uygulanabilir.



Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.



Sınav kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan talep edebilir.



5.3. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi



Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.



Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır.



Sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir.



Yarışma sınavında 70'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.



Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından Uzman Personel-1 için 1 (bir), Uzman Personel-2 için 1 (bir), Uzman Personel-3 için 1 (bir), Uzman Personel-4 için 1 (bir) ve Destek Personeli için 1 (bir) yedek aday belirleyebilir.



Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun 6 (altı) ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.



Uzman veya destek personeli alımlarında belli bir öğrenim dalı veya kadro bazında ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalı veya kadrodan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ancak bu husus sadece aynı tür kadrolar arasında uygulanabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.



5.4. Sınav Sonuçlarının Duyurulması



Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.



6. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ



Yarışma sınavını kazananların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.



Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.



Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.



Kamuoyuna ilanen duyurulur.