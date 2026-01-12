Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:



İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI



Ankara ili Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Rehberlik ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI



Yukarıda belirtilen boş Müfettiş Yardımcısı kadrosu için giriş sınavına yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.



1. Başvuru Genel Şartları



İlan edilen Müfettiş Yardımcısı memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak gerekmektedir. Bu kapsamda;



a ) Türk vatandaşı olmak.



b ) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.



c ) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak ve katalog suçlar listesinde yer alan suçlara karışmamış olmak.



ç ) Erkek adaylar için askerlik durumu hakkında;



- Askerlikle ilgisi bulunmamak,



- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,



- Askerlik çağına gelmiş olmak,



- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,



- Askerlik hizmetini ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



Hallerinden birini taşımak.



d) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.



2. Başvuru Özel Şartları



a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 ve 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS - A Grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden asgari KPSS puanını almış olmak.



b) Yazılı sınav tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (28.02.1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).



c) Müfettişlik mesleğinin yürütülmesine adli veya idari herhangi bir engeli bulunmamak.



ç) Sağlık durumu bakımından Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir rahatsızlığı, hastalığı veya engeli bulunmamak.



d) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak olan bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla 1 (bir) defa katılmış olmak.



3. Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler



Sınava girmek isteyen adaylar, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığından ya da (www.ankara.bel.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunu bilgisayar ortamında ya da el ile okunaklı ve anlaşılır olacak şekilde doldurup, imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.



a) Nüfus cüzdanının aslı veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kare kodlu olarak temin edilecek belge.



b) Devlet memurluğuna girmeye engel adli sicil kaydının olmadığına dair adli makamlardan veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kare kodlu olarak temin edilecek belge.



c) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihi itibarıyla erteletmiş olduğunu veya askerlikle ilgisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kare kodlu olarak temin edilecek belge.



ç) Yükseköğrenim diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kare kodlu olarak temin edilecek belge.



d) Gerekli hallerde, denkliğin ilgili merci tarafından tasdik edildiğine dair belgenin aslı veya onaylı örneği.



e) İlk, orta ve yükseköğrenim yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek 2 (iki) kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ile yükseköğrenimden sonra ne gibi işleri yaptığını içeren, kendi el yazısı ile hazırladığı özgeçmiş.



f) Giriş sınavı ilanının yapıldığı tarihte Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ile öngörülen süreye göre geçerli olan "A Grubu" KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği.



g) Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olmak kaydıyla, 6 (altı) adet biyometrik fotoğraf.



ğ) Müfettiş Yardımcılığına girişle ilgili yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce yukarıda yer alan belgelere ilaveten; görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair sağlık kurulu raporu.



Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.



Gerek başvuru esnasında gerekse sınav aşamasında gerekse mülakat aşaması ve sonrası belirlenen şartları taşımadıkları daha sonra anlaşılan adayların yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Adaylar bu konuda hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.



4. Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi



Adaylar, yazılı sınava katılabilmek için;



a) Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 19.01.2026 - 06.02.2026 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar (08.30-12.30/13.30-17.30) Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:22 P.K. 06560 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.



b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı



a) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca, T.C.K.N. ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak olan müfettiş yardımcısı sayısının 20 (yirmi) katı oranında aday, yazılı sınava çağrılacaktır.



b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.



c) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 16.02.2026 tarihinde web sayfasında (www.ankara.bel.tr) ilan edilerek, sınav yeri ve saat bilgilerini de içeren "Sınav Giriş Belgesi" aynı internet adresinden temin edilecektir.



ç) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.



d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" ni ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya fotoğraflı, T.C. Kimlik Numaralı ve onaylı kimlik belgelerinden birini yanlarından bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.



6. Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları



Müfettiş Yardımcılığına giriş yazılı sınavı 28.02.2026 tarihinde saat: 09.00'da başlamak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 P.K. 06430, Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi D Blok yerleşkesinde yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav başlangıç saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.



Adayların yanlarında sadece sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartı/belgesi ile sınav salonuna girmesine izin verilecektir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav salonuna girmesine izin verilmeyecektir. Sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.



Adaylara yazılı sınav kağıdı, kalem, silgi, kalemtraş ve su sınav salonunda verilecektir.



Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.



Yazılı sınav konuları aşağıdaki gibidir:



a) Ekonomi:



1) Ekonomi Teorisi (Mikro ve Makro İktisat),



2) Para Teorisi ve Politikası,



3) Uluslararası Ekonomi,



4) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.



b) Kamu Maliyesi:



1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi),



2) Maliye Politikası,



3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.



c) Hukuk:



1) Anayasa Hukuku,



2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),



3) Borçlar Hukuku,



4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku),



5) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat ve Kamu Personel Hukuku),



6) Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku,



7) İş Hukuku.



ç) Muhasebe:



1) Genel Muhasebe,



2) Mali Tablolar Analizi,



3) Ticari Hesap.



d)Yerel Yönetimler Mevzuatı:



1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,



2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.



e) Yabancı dil başlığı altında, adayların tercihleri göz önünde bulundurularak İngilizce,



Almanca veya Fransızca,



Konu gruplarından ayrı ayrı sorular hazırlanır.



7. Sınavın Değerlendirilmesi ve Sınav Sonuçlarına İtiraz



a) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için; Ekonomi, Kamu Maliyesi, Hukuk, Muhasebe ve Yerel Yönetimler mevzuatı konularında, her konu grubundan alınan notun 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş)' ten ve yabancı dil notunun 60 (altmış) ve bu notlar ortalamasının 75 (yetmiş beş)' ten aşağı olmaması gerekir.



b) Yazılı sınavdan 75 (yetmiş beş) ve üzerinde puan alan adaylardan en yüksek puandan başlanmak kaydı ile alınacak kadro adedinin 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınav yeri ve saati yazılı sınav sonuçları ile aynı zamanda açıklanacaktır.



c) Yazılı sınav ve sözlü sınavdan sonra adayların atamaya esas başarı puanlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS puanı da eşit olanlardan Hukuk notu yüksek olana öncelik tanınır.



ç) Yazılı sınav sonuçları, belediyenin internet sitesinde ilan edilir. Asıl adaylardan, 15 (on beş) gün içinde atama için müracaat etmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılabilir. Atama için müracaat etmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.



d) Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.



e) Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklandığı gününden başlamak üzere 3 (üç) iş günü içinde, Kurul Başkanlığına bir dilekçe ile şahsen yapılır. İtirazlar, sınav kurulunca incelenir. Sınav Kurulu inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayarak Kurul Başkanına sunar. Kurul Başkanı, sınava ilişkin itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde ilgilisine tebliğ eder.



f) Giriş sınavından 75 (yetmiş beş) ve üzeri puan almış olmak, kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.



g) Sınav Kurulu, yazılı sınavda başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.



8. Diğer Hususlar



Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavıyla ilgili her türlü bilgi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

İrtibat Numarası : 0312 507 29 51



İrtibat E-Posta : [email protected]



Adres : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:22



Yenimahalle/ANKARA



İlan olunur.

