Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 15 Sözleşmeli personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (H) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1 97X gün ve 7.'] 5754 sayılı Hakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu (ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSNP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda başvuru şartlan belirtilen pozisyonlara toplam 15 (On Beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi

Başı uru Başlangıç Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

Kesin Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

Başvuruların Yapılacağı Internet Sitesi

: 09.01.2026

: 09.01.2026 (saal OKOO'dcn)

: 25.01.2026 (saat 23:59'a kadar)

: 30.01.2026

: 06.02.2026

: https: kariyerkapisi.gov.tr isealim veya e-Devlet Kapısı "Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alını'' hizmeti.

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iplal hakkına sahiptir. İlanın herhangi bir aşamasında yapılacak olan değişiklik Üniversite web sayfasında yayımlanacak olup, bu hususla ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

On değerlendirme sonuçları ilan edildikten sonra itirazda bulunulması durumunda ön değerlendirme sonuç I i sı elerindeki sıralamada olan değişiklikler; sıralaması değişen aday için herhangi bir hak doğurmayacaktır-

GEMEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanını unun 53 maddecinde belirtileri süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa hile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, çimmek irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ilasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerim aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Karun unum 53 madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yafniiasma engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli buluımamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya üniversite

hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu dununu belgelemeleri istenecektir.)

.5) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca; yaptırılacak olan arşiv araştırması sor ucu olumlu olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılacaktır.)

6) 2 024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

7) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya muaf olmak.

8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

10) Destek Personeli kadrosuna (Temizlik) başvuracak adaylar için aranan şanlar ile yapılacak iş ve görevler:

10.1. Kapalı mekanların ana girişleri dahil olmak üzere; sınıflar, laborat livarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

10.2. Katı atıklan ve gen dönüşüm matciyaIIdini düzenli olarak toplamak.

10.3. Pencere çerçeveleri, masa, raf. aydınlatma armatürleri, kaloriler petekleri, pen az ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

10.4. Günlük olarak tuvaletleri sabunlu vc dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

10.5. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

10.6. Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.

10.7. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

10.8. Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.

10.9. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.

10.10. Çevre düzenlemesi yapmak çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

10.11. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve. veya içecek servisi yapmak.

10.12. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hasbilik ve benzeri engelleri bulunmamak.

10.13. Göı evlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

10.14. İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması

11) Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunu başvuran adaylardım sadece ortaöğretim mezunlarının başvurulan kabul edilecektir. Yükseköğretim kuramlarında örgün öğretimde aktif veya pasif öğrenci olanların başvurulan ile belirlenen öğrenim şartının üslünde öğrenimden mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

12) 20260102 No'lu Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu: Kemaliye İlçesinde bulunan meslek yüksekokulunda görev yapmak üzere istihdam edilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2) 657 sayılı Kanunun 4 B maddesine eklenen ' Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kanunlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen

istisnalar hariç sözleşmeyi (ek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yemlememeleri halinde sözleşmenin biliminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne aykırı dununu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

3) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirlilen görev yerinde (Erzincan ilinde) ikamet eımek zorundadır.

4) Yurt dışın ilan alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkan Ilgınca denkliğinin onaylandığını göslcnr belgenin başvurusu sırasında ilgili alana yüklenmesi gerekmekledir.

5) Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

6) İdare ihtiyaca bağlı olarak eğilim-öğretimin yapıldığı bölün yerleşke ve ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

7) Mezun olduğunuz program, tercih diniş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu yaparken İmi dununu göz önünde bulundurunuz.

8) Ün iver siteni iz gerekli dorumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

9) Ası! ya da yedek listedeyken alanına sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda "Kcragal Dilekçesi1' doldurarak I miversitemize göndermesi gerekmekledir.

10) Başvuru vc işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir

11) Atanmaya hak kazanan adaylardan, başvurusunu tamamladıktan sonra ortaya çıkan doğum, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle göreve bağlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlanın taşımaları kaydıyla göreve başlamalarına engel durumun sona ermesine müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

12) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3. maddesi uyarınca; Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

13) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki bürün şartları kabul etmiş sayılır.

14) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır,

15) Destek Personeli, Atanmaya hak kazanan aday. Üniversitemizde temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere istihdam edilecek olup atanmaya hak kazanan adaydan görevini yapmasına engel olabilecek şekilde Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Cilt Rahat sıdıkları ve Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını içeren Sağlık Raporu islenecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular oDcvlel Kapısı Tzzıricarı Binalı Yıldırım Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya hltps^/kariyLTkapisi.gov.iTriscahm internet adresi üzerinden 09.01.20 26-2 3.01.2026 tarihleri arasında alınacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

Sinesi içimle yapılmayan, lamam!anmayan ve eksik başvurular ı!e sistemde gecikme veya teknik sorun yaşanan başvurular kabul edilmeyecek olup, bu hususlarda Üniversitemiz sorumlu değildir.

c-Dcvlct başvuru ekranı üzerinde 'İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." itareM görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığım kontrol etmelidirler.

Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorum tuluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan bütün haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte lazmin edilecektir.

Başvuru evrakının sorunsuz olarak yüklenmesi için adayların başvurularını inebil cihaz yerine masaustü bilgisayarlardan yapması tavsiye edilmektedir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

I) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurululardan gerekli güncelleme'düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversite web sitesinde ayrıca yayımlanacaktır.

2) Ortaöğretim mezunu adaylardan; "Eğilim bilgisi bulunmamaktadır" uyarısı alanlar (Ortaöğretim kuramlarından 2008 yılı ve öncesinde mezun olanlar), mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (okul adı/ türü,' alan/ mezuniyet tarihi/ diplomat puanı) elle girecek vc mezuniyetini kanıtlayıcı belge yükleyecektir.

3) Mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF fonnatında sisteme yüklemeleri gerekmekledir.

4) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, c-Dcvlct başvurusu sırasında ilgili alana Denklik Belgesi yüklemeleri gerekmektedir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1} 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, büro personeli ve destek personeli unvanlı pozisyonlar

için ilanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı vc sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl vc ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşil olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devanı etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2) "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını şalisen teslim eden adayların Elektronik ortamda yaptığı başvurular incelendikten soma yazılı ve/veya sözlü smav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlama için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgisi https://ebyu.edu.tr/ ve https://personel.ebyu.edu.tr/ adreslerinden ayrıca ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere aynca yazdı tebligat yapılmayacaktır.

işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer vc zaman Üniversitemizin http://www.cbyu.cdu.tr adresinde ilan edilecektir.

3) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirlilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

4) Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumlunuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebil cccktir.

İTİRAZLAR

I) Ön Değerlendirme Sonuçlarına 24.01.2026 tarihi saat 00:0 Eden 26.01.2026 tarihi saaL23:59'a kadar itiraz edilebilecektir. İtirazlar dilekçe ile aLama/herzincan.edu.tr adresine yapılacaktır. Telefonla yapılan itirazlar, mail adresine ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ile başvuruda bulunmayanlar ile belirtilen tarih vc saat aralığı sonunda yapılan itirazlar dikkate alınmayacakta.

2) Yapılan itirazlar "Başvuru Değerlendirme ve İtiraz inceleme Komisyonu" tarafından 27.01.2026-02.02.2026 tarihleri arasında (beş iş günü içerisinde) incelenip, itiraza ilişkin sonuç itiraz edene mail yoluyla iletilecektir. İlgili kişiliklere başka bir tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi Merkez/ERZİNCAN

Telefon: 0446 226 66 66

Elektronik Posta Adresi: [email protected]

270/1-1