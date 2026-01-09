Afyon Kocatepe Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'uncu maddesinin (B) fıkrasına istinaden istihdam edilmek üzere; 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarmca Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP94 puam esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen Unvanlarda 22 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıca yazılı ve sözlü sınav yapılmayacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2. Askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

4. Kanun Hükmünde Kararname (K11K) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle burumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin biliminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

8. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

9. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır )

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Afyon Kocatepe Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu tşe Ahm" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr/ İnternet adresi üzerinden 09/01/2026 - 23/01/2026 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

İstenen Belgeler:

Adayların; kimlik, iletişim, fotoğraf, adli sicil kaydı, askerlik, KPSS ve eğitim bilgileri başvuru esnasında e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak aktarılacaktır.

4. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz www.aku.edu.tr web sayfasında duyurulacaktır.

5. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini nıanuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma Örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir,

6. Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

8. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

C. İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM

İlgili tüm pozisyonlarda adaylar atanmalarına müteakip, Üniversitemizin ilgili birimlerinde ve ihtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde diğer birimlerde istihdam edilecektir.

Ç. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adaylann belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurulan kabul edilecektir.

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının beş (5) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait ısım listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Afyon Kocatepe Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.aku.edu.tr) son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayanlar, eksik belgeyle başvuranlar, feragat eden veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adaylann puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

5. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

8. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini tanımadığının sonradan anlatılması, içe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

9. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.

10. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.

E. DİĞER HUSUSLAR

I. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

