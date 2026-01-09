Kamu Denetçiliği Kurumu 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (OMBUDSMANLIK): SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca Kurumumuzca gerçekleştirilecek sözlü ve/veya uygulamalı sınavın başarı sırasına göre 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞAR J LAR

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

e) Sağlık durumu itibanyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aym Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal güvenlik kuramlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

g) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

lı) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,

j) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, analitik düşünebilen, disiplinli olmak,

k) Kurum bünyesinde geliştirilmiş olan projelere uyum sağlayabilen, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı, gelişime açık ve çözüm odaklı olmak,

1) Dahil olacağı yada geliştireceği uygulamalar kapsamında personel ve vatandaş ile iletişim kurabilmek gerektiğinde destek olmak,

m) Ekip arkadaşlarına gerektiğinde destek ve eğitim verebilmek,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

o) Teknik literatürü takip edecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı ) (2 Kişi)

1. .NET Framework, .NET Core MVC, Asp.net MVC platformlarında kurumsal uygulama geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

2. C# programlama dili ile katmanlı mimari yapısında uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

3. .Net Web Services, SOAP, REST, Web API ve WCF, Entity Framework / EF Core (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,

4. RESTful web servisleri geliştirme ve harici sistemlerle entegrasyon konularında aktif görev almış olmak,

5. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

6. Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek, yazılım yaşam döngüsü, güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak ve bu süreçlerin uygulandığı projelerde çalışma tecrübesine sahip olmalı.

7. Javascript framework!eri (Angular, React, Vue vb), HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, JSON, XML gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,

8. Apache, nginx, IIS üzerinde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

9. SQL tabanlı veritabanlan, tercihen PostgreSQL, ile uygulama geliştirme ve performanslı sorgu yazma konusunda tecrübeli olmak ve büyük ölçekli verilerde veri işleme tecrübesine sahip olmak,

10. Elasticsearch, Redis gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

11. Team Foundation Server (TFS), GİT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe sahibi olmak,

12. RabbitMQ, Apache Kalka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

13. Performans Tuning işlemlerine iyi derecede hakim olmak.

Tercihen,

14. OCR Modülü geliştirme konusunda bilgi salıibi olmak,

15. E-imza Bilgisi ve E-imza Modülü Geliştirme Konusunda tecrübe sahibi olmak,

16. Docker ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

17. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) süreçleri, işleyişi ve entegrasyonları hakkında bilgi sahibi olmak,

18. Veri Madenciliği, Derin Öğrenme ve Yapay Zeka uygulamaları alanında tecrübe sahibi olmak,

19. Python programlama dili kullanarak program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

20. Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

21. NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak.

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi)

I. .NET Framework, .NET Core MVC, Asp.net MVC platformlarında kurumsal uygulama geliştirme konusunda en az 3 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

2. C# programlama dili ile katmanlı mimari yapısında uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

3. .Net Web Services, SOAP, REST, Web API ve WCF, Entity Framework / EF Core (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,

4. RESTful web servisleri geliştirme ve harici sistemlerle entegrasyon konularında aktif görev almış olmak,

5. OOP, SOLID prensipler, veri yapılan, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları ([Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

6. Angular, React veya Blazor gibi modern ön yüz (frontend) frameworklerinden en az biri ile uygulama geliştirmiş olmak,

7. HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, JSON, XML gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak.

8. Mobil ve Responsive tasarım kodlarına hakim olmak, kullanıcı deneyimi (UX), erişilebilirlik (accessibility) ve tarayıcı uyumluluğu konularında bilgi sahibi olmak,

9. Team Foundation Server (TFS), GİT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe sahibi olmak,

10. SQI, tabanlı veritabanları, tercihen PostgreSQL konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen,

II. Elasticsearch, Redis gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

12. RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

13. Docker ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

14. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) süreçleri, işleyişi ve entegrasyonları hakkında bilgi sahibi olmak,

15. Python programlama dili kullanarak program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

16. SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google webmaster, Google Analytics ve Sosyal Medya Yönetimi konusunda tecrübeli olmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam zamanlı- aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 Katına kadar) (1 Kişi)

I. Ağ ve bilgi güvenliği alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

2. Kurumsal ağ güvenliği mimarisi (firewall, IDS/TPS, WAF, VPN) kurulumu ve işletimi konularında görev almış olmak,

3. Siber güvenlik olaylarının tespiti, analizi ve müdahalesi süreçlerini uçtan uca yürütebilmek ve görev almış olmak,

4. Log yönetimi, STEM sistemleri ve zafiyet yönetimi süreçlerinde görev almış olmak,

5. Penetrasyon / Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

6. Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması konularında görev almış olmak,

7. ISO 27001 sertifıkasyonu, KVKK, 5651, BIGR konularında süreç takibi yapmış ve görev almış olmak,

8. ISO/IEC 27001 kapsamında risk analizi ve kontrol uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

9. Windows Server ve Linux Server işletim sistemleri hakkında işletim seviyesinde bilgi sahibi olmak,

10. SOME / USOM bildirim ve olay yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

11. Kurum bilgi işlem faaliyetleri kapsammda ihtiyaç duyulması halinde teknik destek süreçlerine katkı sağlayabilecek olmak,

12. DLP sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen,

13. CEH, CISSP, CIS A, ISO/IEC 27001 veya üretici (Fortinet, Palo Alto, Cisco Security vb.) sertifikalarına sahip olmak.

14. TS ISO/IEC 2000ü konusunda uzman, tecrübeli ve sertifikalı olmak,

15. TS ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

16. Exchange Server ve e-posta güvenliği uygulamaları konusunda tecrübeli olmak.

SİSTEM UZMANI (Tam zamanlı- aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 Katına kadar) (1 Kişi) '

1. Windows Server ve Linux Server sistemleri üzerinde en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

2. Kurumsal sunucu altyapılarının kurulumu, yapılandırılması ve işletilmesi konularında görev almış olmak,

3. Sanallaştırma platformları (VMware, Hyper-V, Proxmox vb.) üzerinde yönetim tecrübesi bulunmak,

4. Active Directory, DNS, DITCP, dosya servisleri ve yetkilendirme altyapılarının yönetiminde görev almış olmak,

5. Exchange Server ve e-posta güvenliği uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

6. Yedekleme, felaket kurtarma ve sistem izleme çözümlerinin kurulumu ve işletiminde görev almış olmak,

7. Fiziksel sunucu ve sistem odası altyapılarının işletiminde görev almış olmak,

8. Sistem izleme ve kapasite takibi konularında bilgi sahibi olmak,

9. Ağ ve firewall bileşenleri hakkında işletim seviyesinde bilgi sahibi olmak,

10. Kurum bilgi işlem faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulması halinde teknik destek süreçlerine katkı sağlayabilecek olmak.

Tercihen,

11, RHCSA/RHCE, MCSA/MCSE, VMware veya benzeri sistem sertifikalarına sahip olmak.

12. 802.lx, TCP/IP, Routing, LAN Switching, Firewall, WAN ve VPN konularında bilgi sahibi olmak,

13. Veri tabanı yedeklerinin alınması, yedekten dönülmesi ve veril abanı versiyonlarının güncellenmesi konularında bilgi sahibi olmak,

14. Penetrasyon / Sızma festi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

15. Kurumdaki veri büyümelerinin sürekli takip edilmesi, kapasite planlamasının yapılması konusunda tecrübeli olmak,

16. Usom ve Some konusunda bilgi sahibi olmak,

17. Yazıcı yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

18. DLP sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

II- İSTENİLEN BELGELER

1. Özgeçmiş

Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar, başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada olmalı, aranan bilgi ve tecrübeler hakkında detaylı bilgi içermelidir. Özel şartlarda belirtilen tecrübelerin karşılandığının belirtilmesi gerekmektedir.

2. Geçerli YDS Sonuç Belgesi (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca denliliği kabul edilen geçerli sonuç belgesini e-Devlet başvurusu sırasında yüklemeleri gerekmekte olup geçerli dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınacaktır.)

3. Geçerli KPSS Sonuç Belgesi (70 ve üstü KPSSP3 puanı olan adayların sonuç belgesini e-Dcvlct başvurusu sırasında yüklemeleri gerekmekte olup. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır.)

4. Sosyal Güvenlik Kuramlarından veya e-Devlet üzerinden alınacak Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (e-Dcvlet başvurusu sırasında yüklenecektir.)

5. Çalışma belgesi, (Genel şartların (f) bendinde yer alan mesleki çalışma sürelerini (bilişim personeli olarak) gösterir belge, e-Devlel başvurusu sırasında yüklenecektir.)

6. Başvurulan pozisyon için mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

7. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler bu alanda hizmetin/projenin geçtiği işyerlerindeki bağlı olunan yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelermiş olarak onaylatılacaktır.

8. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

9. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

10. Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

II. Genel şartlar kısmında belirtilen bölümlerin yurtdışı öğretim kurumlanndan mezun olan adayların, denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş denklik belgesi, (e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşamasında Denklik Gösterir Belgeyi" ilgili alana yüklemeyen adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge veya belgeler (Transkript, ders açılım belgesi, sertifika gibi belgeler), e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.

13. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript içeriğinde öğretilen programlama dilleri açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programların öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğünden onaylı ders açılım belgesi, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

14. Sisteme yüklenen tüm sertifikalar, ihtiyaç duyulması halinde sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama vc doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi vc belgelerin

sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

15. Adaylardan gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecektir.

16. Başvuru özel şartlarında istenilen diğer hususlar sınav komisyonu tarafından sözlü ve/veya uygulamalı sınavda değerlendirilecektir.

17. Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak başvuru sırasında, adayın başvurusuna yüklemesi talep edilen belgelerin ilgili belge başlığı altına yüklenmesi adayın sorumluluğundadır. Talep edilen belge veya belgelerin başka bir başlık altına yüklenmesi halinde adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular 09.01.2026 tarihinde başlayacak vc 24.01.2026 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir.

Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)-Kariyer Kapısı Kamu tşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden "Başvurularınız" ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge ek lemek/değişt irmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılamayacaktır.

Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesinebaşvurabilecektir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında(KPSS) alınanKPSSP3 puanının %70 (yüzdeyetmişfi ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak, her bir pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonrası oluşacak nihai başarı listesi https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ayrıca https://www.ombudsman.gov.tr adresinde de ilan edilecektir.

V- BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Adaylar başvuru sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde başvuru sonuçlarına "İletişim Bilgileri" bölümünde belirtilen adrese, elden yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Kuruntumuz internet sitesi, www.ombudsman.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruların incelenmesi neticesinde, başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri vc pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konulan kapsamaktadır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavın yeri ve zamanı https://www.ombudsman.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.

VII- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Adayların sözlü ve/veya uygulamalı sınavında başarılı olmaları için sınavdan 100 yüz tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlanmak üzere sıralanır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir.

İlan edilen kadro sayısını geçmemek üzere yedek adayların isimleri ilan edilecektir. Sınav sonuçları, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) (www.ombudsman.gov.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

IX- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının, ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katlan ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bilgi İşlem Birimi (Özel Şartlar İçin)

Telefon: O (312) 465 22 00 Dahili: 4000 - 4006 - 4007

E-Posta: [email protected]

İnsan Kaynakları Birimi

Telefon: 0(312) 465 22 00 Dahili: 1212

E-Posta: [email protected]

