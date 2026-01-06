Mersin Üniversitesi 97 sözleşmeli personel alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

5. 18 yaşını doldurmuş olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler)

Özel Şartlar:

1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2. 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2024 KPSS/P3, Önlisans mezunları için 2024 KPSS/P93, Lise ve dengi mezunları için 2024 KPSS/P94 puanı esas alınacaktır.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından hizmetin gereği olarak, belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.

5. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

7. 3 (üç) 4 (dört) ve 5 (beş) numaralı destek personeli ilanları için adayların herhangi bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime devam ediyor (öğrenci) olmamak.

8. İlanda istenilen tecrübe şartı ve belgelere ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

ONLINE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

2- 2024 yılı KPSS sonuç belgesi e-Devlet kapısı üzerinde otomatik olarak kaydedilecektir.

3- İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi.

(e-Devlet kapısından otomatik çekilecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde beyan edilebilecektir.)

4- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi ve e-Devletten alacakları barkodlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) eklemeleri gerekmektedir.

5- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

6- Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

* Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden "Mersin Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe alım" hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim platformu üzerinden alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Kariyer Kapısı ve Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayınlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

* Şahsen ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu araştırma sonucunun olumlu gelmesi halinde sözleşmeleri yapılarak göreve başlatılacaklardır.

* Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim :

Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343

Yenişehir/MERSİN

Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35026)

E-posta: [email protected]

NOT:

1- Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

2- İlan süreci ile ilgili tüm duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından yapılacaktır. Adayların duyuruları takip etmesi gerekmekte olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

99/1-1