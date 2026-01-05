Ana sayfa4/B İlanları

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Ocak 2026 01:30, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 04:14
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Ortaöğretim'1 2024 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2024 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); "Lisans" 2024 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. Başvuru Tarihleri: 05.01.2026/19.01.2026

Karadeniz Teknik Üniversitesi 46 sözleşmeli personel alacak

