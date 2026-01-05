Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" hükümleri uyarmca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı Öğretim elemanı alınacaktır, tlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

PROFESÖR VE DOÇENT KADROSU tÇİN İSTENİLEN BELGELER

1 - Kadroya başvuru formu. (Web sayfasmda mevcut)

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yaym listesi

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylar. Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesine göre "Aday Atama Kriterleri

Değerlendirme Formu" nu ve "Adayın Etkinlik Formu" nu doldurarak bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosyanın fiziksel olarak, 6 (altı) nüshasını da Flash bellek içinde teslim etmelidir.

6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesine göre 2A day Atama Kriterleri Değerlendirme Formu" ve "Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu" nu doldurarak bilimsel çalışma ve yaymlarmı kapsayan 1 (bir) adet basılı dosyanın fiziksel olarak, 4 (dört) nüshasını da Flash bellek içinde teslim etmelidir

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

9- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

10- Erkek adayları askerlik durumlarını gösterir belge

11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınmalıdır.)

12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

-13- (*) İngilizce programma başvuracak adaylarm Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir smava ait sonuç belgesinin çıktısı,

AÇIKLAMALAR:

1. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

3. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişikli yapma hakkı saklıdır.

İLANIN YAYIN TARİHİ : 05 Ocak 2026

SON BAŞVURU TARİHİ : 20 Ocak 2026

BAŞVURU ADRESİ: Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO.29 Başiskele/KOCAELİ

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşullan sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanm Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İSTENİLEN BELGELER

I- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)

2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti)

6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

9- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

10- Erkek adayları askerlik durumlarını gösterir belge.

11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınmalıdır.)

12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

AÇIKLAMALAR:

1. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

3. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişikli yapma hakkı saklıdır.