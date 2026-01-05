Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 4 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 DMK/4B) ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında (İSTANBUL) istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2'nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak 4 (dört) adet Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 DMK 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 (bir) yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

B- Özel Şartlar

1) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) - 1. GRUP POZİSYONU İÇİN;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Cinsiyeti erkek olmak,

c) Yükseköğretim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak,

d) Belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olmamak,

e) İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

2) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) - 2. GRUP POZİSYONU İÇİN;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Cinsiyeti kadın olmak,

c) Yükseköğretim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak,

d) Belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olmamak,

e) İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER

1) Adaylar başvurularını, 05/01/2026 - 16/01/2026 tarihleri arasında yapılacaktır. e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

2) Adayların istenilen belgeleri (sistem üzerinden temin edilemeyen belgeler ile çift taraflı belgeler önlü ve arkalı) sisteme yüklemeleri gerekecektir.

3) Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, MEB ve ÖSYM web servisleri üzerinden temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sistemde yer alan ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 DMK 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken Kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi sisteme yüklenecektir.

6) Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

8) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

1) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. Her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacaktır. Asıl adayların beş katı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

2) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de asgari puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

3) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

IV- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine gönderilecektir.

2) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

V- GÖREVE BAŞLAMA

1) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde Genel Müdürlüğümüzde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

2) Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.

3) Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

VI- DİĞER HUSUSLAR

1) Yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2) Yerleştirme ile ilgili Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) Yerleştirme ile ilgili duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

4) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

5) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Genel Müdürlüğümüz www.hssgm.gov.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

VII-BAŞVURU ADRESİ VE İRTİBAT TELEFONLARI:

1-Başvuruların Yapılacağı Adres : Kemankeş Caddesi, Karamustafa Paşa Sokak No:21

34425 Karaköy / Beyoğlu/İSTANBUL

2-Telefon Numarası : +90 212 293 36 74-82 (8 Hat) Dahili (320-333-371-112)

35/1-1