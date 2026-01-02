MSB 2026 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Alımı İlanı

1. Milli Savunma Bakanlığı 2026 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temin faaliyeti başvuruya açılmış, temine yönelik hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.

2. Başvurular;

a) Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

b) Çevrimiçi (online) başvuru yapılması ve sonrasında sınav ücretlerinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacaktır.

3. Her adayın gerekli şartları sağlaması durumunda "uzman erbaş" veya "sözleşmeli er" statülerinden sadece birisini tercih hakkı bulunmaktadır. Her iki statüye (uzman erbaş/sözleşmeli er) birlikte başvuruda bulunamayacaktır.

4. Sınav Ücreti;

a) Sınav ücreti 250 (iki yüz elli) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Sınav ücretleri; https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak başvuru işleminin tamamlanmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) T.C. Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

5. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2026 (saat 17.30'a kadar) olup, sınav ücretlerinin en geç 18 Ocak 2026 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

6. Adaylar;

a) Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

b) Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak, ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek ve Uzman Erbaş /Sözleşmeli Er teminine ait satırı tıklayarak başvuru/tercih işlemini yapacaklardır. Başvuru işlemini tamamladıktan sonra tercihlerimi göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edeceklerdir.

c) Sınav ücreti ödeme işlemi sonrası ödeme bilgilerini tercihlerim sayfasından kontrol edeceklerdir.

ç) Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

d) Seçim aşamalarını başarılı olarak tamamlayıp sağlık kurulu raporu için sevk edilen adayların işlemleri, Milli Savunma Bakanlığınca sonradan duyuru yöntemi ile belirlenen süre içerisinde tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

UYARI:

Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler haricinde, güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir.

