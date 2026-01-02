Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddeleri ve "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 02/01/2026- 16/01/2026 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'neşahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartlan taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1, Dilekçe (ıslak imzalı veya e-imzalı) (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. YÖK Formatında Özgeçmiş

4. Klasik Formatta Özgeçmiş

5. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmada Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Etkinliklerin Puan Tablosu

6. Yayın Listesi

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı beige)

(Diplomaların noter tasdikli sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.)

9. Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesörler ilanları için)

10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili/Şartlarda belirtilen ilanlar için)

11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

14. İkametgah

15. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

16. 2547 sayılı Kanun ve YÖK'ün Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ve ekinde bulunan tablodaki düzene uygun şekilde, alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları, akademik faaliyetleri ve diğer ilgili belgeler;

Maddelerin Tümü;

-1 flash disk içinde (elektronik ortamda)

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / İnsan Kaynakları Direktörlüğü Adres: Merkezefendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25 Zeytinburnu / İSTANBUL

Telefon: 0212 521 81 00 / 1021-1041-1069

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur.

8/1/1-1

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetemde yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.

Adayların 02 / 01 /2026 - 16/ 01 /2026 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

6. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internetsayfamızdan temin edilecektir)

3. YÖK Formatında Özgeçmiş

4. Klasik Formatta Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. ALES Belgesi

7. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)

8. Lisans Transkripti

9. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları

(Yabana ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Diplomaların Noter tasdikli sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.)

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

13. İkametgah

14. Deneyim Belgesi (ilanda deneyim şartı var ise temin edilecektir)

15. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / insan Kaynakları Direktörlüğü Adres: Merkezefendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25 Zeytinburnu / İSTANBUL Telefon: 0212 52181 00 /1021-1041-1069

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur.

8/2/1-1