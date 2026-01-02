İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi "Duyurular" bölümünden temin edilebilir.)

2-Başvurduklan programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.cdu.tr adresi "Duyurular" bölümünden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri veya e-devlet mezuniyet belgeleri

5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

6- ALES Belgesi

7- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

8- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

9- Nüfus Cüzdanının ön yüz fotokopisi,

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Erkek adaylar için askerlik belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için. Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

13- Sosyal Güvenlik Kurumıındau (SGK) alınan Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

14- Adayların 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu uyarınca Akademik Personel Adayının Açık Rıza Metni ile Aydınlatma Metni vermeleri gerekmektedir, (www.kavram.edu.tr adresi "Duyurular" bölümünden temin edilebilir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlen di mı e aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( mvw.kavram.cdu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR

Duyurulur.

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane/ Konak İZMİR