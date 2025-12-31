Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

GENEL ŞARTLAR :

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Rektörlük Turizm İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Biriminde istihdam edilecek öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarında yabancı dil puanı, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca; Üniversitemiz Senatosu'nun 26.12.2025 tarihli ve 2025/34-1 sayılı Senato Kararı ile 65 (Altmış Beş) olarak belirlenmiştir.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR :

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

2- Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak Ön Değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

1- Adayın, başvuracağı birime ait yazışma adresinin ve kişisel iletişim bilgilerinin yer alacağı Akademik Kadro Başvuru Formu,

2- Özgeçmiş,

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde E-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge,

4- Lisans/Yüksek Lisans Transkripti,

5- Geçerliliği devam eden (karekodlu veya barkodlu) ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

6- Adayın T.C. Kimlik Kartı Sureti,

7- Öğrenci Belgesi (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir).

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf.

9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

1- Adayın, başvuracağı birime ait (Rektörlük/Meslek Yüksekokulu) yazışma adresinin ve kişisel iletişim bilgilerinin yer alacağı Akademik Kadro Başvuru Formu.

2- Özgeçmiş.

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde E-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge.

4- Lisans/Yüksek Lisans Transkripti.

5- Geçerliliği devam eden (karekodlu veya barkodlu) ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı.

6- Adayın T.C. Kimlik Kartı Sureti.

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf.

8- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.

9- İş deneyimi istenilen kadrolar için Onaylı Hizmet Belgesi.

ÖNEMLİ NOTLAR :

1- Posta yolu ile başvuru yapacak olan adayların başvurularının ilanda belirtilen son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.)

4- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir.

5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikaların da gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular, tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

9- Başvuracak adayların Akademik Başvuru Formunda yer alan Kadro İlan Numarası alanını mutlaka doldurmaları gerekmektedir.

MUAFİYET :

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda,7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.