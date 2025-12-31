Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:

1) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge'sinde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) Doçent kadrosuna atanabilmek için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24'üncü maddesi uyarınca doçentlik ünvanı almış bulunması veya yurt dışında alınan doçentlik ünvanının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından Türkiye'de geçerli sayılmış olması gerekir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 (elli beş) puan (Yabancı dilde eğitim veren programlar için 85) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadili bir puan almış olmak.

B) İSTENEN BELGELER:

a) Profesör Kadroları İçin;

1) Bir Adet Başvuru Dosyası (içerisinde; Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu bulunmalı). E-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir.

2) 6 (altı) adet taşınır bellek veya CD (içerisinde; Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, adayın bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

b) Doçent Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (içerisinde; Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu bulunmalı). E-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir.

2) 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD (içerisinde; Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, adayın bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı) .

c) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;

1) Bir adet başvuru dosyası (içerisinde; Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu bulunmalı). E-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir.

2) 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD (içerisinde; Yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, adayın bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

C) GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Adaylar şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunabilirler.

2) Adaylar başvuru dilekçesini (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar) eksiksiz doldurmalıdırlar.

3) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler, birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar.

5) Kamu kurumunda çalışan adayların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) Hitap Hizmet Belgesini müracaat belgelerine eklemeleri gerekmektedir. (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hariçtir). E-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir.

6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8) İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9) Başvuru süresi 14.01.2026 tarihi mesai saati sonunda (Saat 17.00'de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular geçersiz olacaktır. Başvuru yapılacak birimin posta adresi Üniversitemizin internet sayfasında yer almaktadır (https://trabzon.edu.tr/Iletisim). Eksik belgeli başvurulardan veya postada yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

2) ALES'ten en az 70 puan almış olmak (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

5) Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi (Değişik: Ek Madde 38- (Ek: 18/6/2017-7033/18 md.) kapsamında yapılacağından

adayların ibraz etmiş olduğu eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olmaları gerekmektedir.

B) AÇIKLAMALAR:

1) Başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan genel / özel koşulları ve başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

2) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) e-devlet sistemi üzerinden alacakları karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.

4) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Üniversitemiz gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15'inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00'de) biter. Başvurular şahsen veya posta yoluile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurularda yaşanılacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

7) Başvuru yapılacak birimin posta adresi Üniversitemizin internet sayfasında yer almaktadır (https://trabzon.edu.tr/Iletisim). Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.trabzon.edu.tr/) ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

9) İlanda belirtilen genel şartlar ve aranacak özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.

10)Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

C) İSTENEN BELGELER:

1) Öğretim Elemanı Kadroları İçin İlan Başvuru Dilekçesi'nin (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar) doldurulmuş ve imzalanmış hali,

2) Özgeçmiş, Bir adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içerisinde çekilmiş olmalı), kimlik fotokopisi, Güncel adli sicil belgesi (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir)

3) Lisans diploması / geçici mezuniyet belgesi ile lisans transkript belgesi örneği, (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir)

4) Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi örneği, (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir)

5) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir), (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir)

6) Yabancı Dil Belgesi örneği (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgesi), (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir)

7) Aranılacak özel şartlarda belirtilen deneyim sahibi olduğunu gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir onaylı belge),

8) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi, Yüksek Lisans veya Doktora Transkripti (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge),

9) İlgililere ilanen duyurulur.