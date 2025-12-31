Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi İlanı)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Yükseköğretim Kurulu Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Hakkında Bilgiler:

1. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Adayların Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'ndeki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

3. Tüm başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgeler, eksiksiz olarak ve istenilen formatta sisteme yüklenecektir.

4. Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmaz.

5. Profesör kadrosundakilerin doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına, doçent ünvanı alanların ise doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

7. İdarenin uygun görmesi halinde ilan her aşamasında iptal edilebilir.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler*:

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru sisteminde örneği bulunan başvuru dilekçelerinde yer alan tüm bilgiler, açıkça ve eksiksiz belirtilmelidir. Dilekçe, imzalanıp taranarak başvuru sistemine yüklenmelidir.)

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

3. Özgeçmiş ve Yayın Listesi ile ilan açıklamasında belirtilen alanlar başta olmak üzere tüm bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeler (Tüm belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Sanatsal ve mesleki çalışmalar için resmi belge sunulmalıdır.)

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge

5. Lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik belgeleri (Yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgelerle)

6. 1 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

7. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Sadece halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

8. Adli Sicil Kaydı belgesi

* Başvurularda e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir. Belgelerin aslı ya da noter onaylı sureti atama aşamasında talep edilecektir.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Elemanı İlanı)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru Hakkında Bilgiler:

1. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'teki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

3. Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgeler, eksiksiz olarak ve istenilen formatta sisteme yüklenecektir.

4. Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmaz.

5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sisteminde karşılığının belirlenmesinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu esas alınır.

7. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

8. Sınav takvimi ilanda belirtilmiş olup, adaylar tarafından başvuru yapılan birimlerin internet sayfasından yayımlanan sonuçların takip edilmesi gerekmektedir. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9. İdarenin uygun görmesi halinde ilan her aşamasında iptal edilebilir.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler*

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru sisteminde örneği bulunan başvuru dilekçelerinde yer alan tüm bilgiler, açıkça ve eksiksiz belirtilmelidir. Dilekçe, imzalanıp taranarak başvuru sistemine yüklenmelidir.)

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

3. Özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge

5. Lisans/Lisansüstü mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (Yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgelerle)

6. Onaylı Lisans Transkript Belgesi

7. ALES Sonuç Belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.)

8. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan)

9. 1 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11. Adli Sicil Kaydı Belgesi

12. Varsa, ilanda yer alacak şartlara göre tecrübe, sertifika, kurs belgesi vb. kanıtlayıcı onaylı ve resmi belgeler

* Başvurularda e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir. Belgelerin aslı ya da noter onaylı sureti atama aşamasında talep edilecektir.

SINAV TAKVİMİ ve İLAN EDİLEN KADRO BİLGİLERİ: