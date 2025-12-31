Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi İlanı)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38. Maddesi uyarınca 50. maddenin d fıkrası, 657 Sayılı "Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı, 31.12.2025 tarihinden itibaren son başvuru tarihi olan 15.01.2026 (mesai bitimi saat.17.00'dir)'ye kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı'ndan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin

100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1-Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

2-Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38. Maddesi uyarınca 50/d maddesi, Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yapılacaktır.

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşının doldurmamış olmak gerekir.

4- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi uyarınca giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, İlan Numarası, Birimi, Anabilim Dalı/Programı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. (http://personel.osmaniye.edu.tr)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Özgeçmiş

3-Özgeçmiş

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge

5-Lisans diploma belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler

6- Lisansüstü Öğrenci olduğuna dair belge (İlan süresi içinde alınmış güncel tarihli Üniversitesinden onaylı veya karakodlu E-Devletten alınan belge)

7-Transkript Belgesi (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi ile ilgili) veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge

8-ALES belgesi

9-2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanların, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi veya e-Devletten alınan HİTAP hizmet dökümü.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurunun, şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osmaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece 1 (bir) ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

6- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana ilişkin bilgiler, Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi İlanı)

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

> Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi olan 31.12.2025 ve son başvuru tarihi olan 15.01.2026 tarihi mesai bitimine kadardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

> Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

> Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

> Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-devletten alacakları karekodlu HİTAP hizmet dökümünü müracaat belgesine ekleyerek, ibraz edeceklerdir.

> 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında, başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu

bulunmamaktadır.

> Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

> Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrosuna Atama Dosyası Hazırlama Kılavuzu Formuna (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.) göre dosya hazırlanacak olup Form başvuru ile teslim edilecektir.

*PROFESÖR;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten Öğretim Üyesi Akademik Personel İlanına Başvuru Formu ile Akademik Yükseltme ve Atamalarda Adayın İlanda Belirtilen Ek Koşullarda Uygunluk Beyan Formu ve Öğretim Üyesi Başvuru Beyan Formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmek koşuluyla), 6 (altı) takım (1 Adet Fiziksel + 6 Adet Flash disk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyaları ile Üniversitemiz web sayfasındanhttps://www.osmaniye.edu.tr/uploads/arsiv/oku_img/altmenu/PERSONEL/kriter.htmlbağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 6 (altı) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ilebaşvurmaları gerekmektedir.

**DOÇENT ;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten Öğretim Üyesi Akademik Personel İlanına Başvuru Formu ile Akademik Yükseltme ve Atamalarda Adayın İlanda Belirtilen Ek Koşullarda Uygunluk Beyan Formu ve Öğretim Üyesi Başvuru Beyan Formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 4 Adet Flash disk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyaları ile Üniversitemiz web sayfasından https://www.osmaniye.edu.tr/uploads/arsiv/oku_img/altmenu/PERSONEL/kriter.htmlbağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 4 (dört) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yolu ilebaşvurmaları gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ;

Kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten Öğretim Üyesi Akademik Personel İlanına Başvuru Formu ile Akademik Yükseltme ve Atamalarda Adayın İlanda Belirtilen Ek Koşullarda Uygunluk Beyan Formu ve Öğretim Üyesi Başvuru Beyan Formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeleri, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 4 Adet Flash disk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyaları ile Üniversitemiz web sayfasından https://www.osmaniye.edu.tr/uploads/arsiv/oku_img/altmenu/PERSONEL/kriter.htmlbağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 4 (dört) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemizin İlgili Birimlerine, şahsen veya posta yolu ilebaşvurmaları gerekmektedir.