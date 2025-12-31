Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki,Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindekive diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. 1-BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; 31/12/2025-14/01/2026 tarihleri arasındahttps://personelilan.sinop.edu.tr/adresinden yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 14/01/2026 tarihine kadar sadece çevrimiçi olarak https://personelilan.sinop.edu.tr/adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Çevrimiçi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2-PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURULARDA İSTENİLENLER:

a) Başvuru dilekçesihttps://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/adresindeki ilgili ünvana ait dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup imzalandıktan sonra pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir. (Profesör kadrosuna başvuran aday Başlıca Araştırma Eserini dilekçesinde belirtecektir).

b) Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşıp imzaladıktan sonra pdf olarak tekrar sisteme yükleyecektir.

c)Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşıp imzaladıktan sonra pdf olarak sisteme yükleyecektir.

ç) Özgeçmiş (YÖK Formatında)

d) Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ internet adresinden temin edilenSinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formudoldurulup imzalandıktan sonra pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.

e) Bilimsel Çalışma ve Yayınları

f) Diploma [e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü mezuniyet belgeleri. (e-Devlette eğer Lisans ve Lisansüstü belgeleri yoksa diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı)].

g) e-Devletten alınmamış belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.

ğ) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu belge)

h) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge).

ı) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

i) Hizmet Belgesi [Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir].

j) Vesikalık Fotoğraf (1 adet) (Son 6 ayda çekilmiş)

k) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

l) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ya da belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3-ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Yukarıdaki istenilen belgelerinhttps://personelilan.sinop.edu.tr/web adresine yüklenmesi gerekmektedir.

b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod / karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

ç) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

d) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

e) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS, e-YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir.

f) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

g) Üniversitemiz internet sayfasından ve/veyahttps://personelilan.sinop.edu.tr/adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

ğ) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

h) Makalelerin basıldığı derginin hangi indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir. Sempozyum, kongre ve çalıştaylarda alınan görevlerin veya sunumların belgelendirilmesi gerekmektedir. Kitap veya bölüm yazarlığında uluslararası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.

ı) Eserlerin yayımlanmış veya DOI numarası almış olması gereklidir.

i) Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığınınhttps://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/web adresinden ulaşılabilir.

Başvuru esnasında karşılaşılacak herhangi bir problem durumunda;

İletişim Numaraları:

Personel Daire Başkanlığı : 0368 271 57 73

e-posta : [email protected]

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Elemanı Alım İlanı)

Üniversitemiz birimlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurularhttps://personelilan.sinop.edu.tr/adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

7-Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2025 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı

dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme İlan Tarihi

Giriş Sınav Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

İnternet Adresi :www.sinop.edu.tr

: 31/12/2025

: 31/12/2025

: 14/01/2026

: 23/01/2026

: 30/01/2026

: 06/02/2026

BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ADRESLERİ

BİRİM ADI

ADRES

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

https://personelilan.sinop.edu.tr/

0 368 271 41 51

Meslek Yüksekokulu

https://personelilan.sinop.edu.tr/

0 368 271 57 38- 39-43

Rektörlük/Personel Daire Başkanlığı

https://personelilan.sinop.edu.tr/

0 368 271 57 73

İSTENEN BELGELER (İstenen belgelerin ilan edilen şartlara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir).

1- Başvuru Dilekçesi. (https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2021/01/ogretim_Elemani_Kadrolarina_Ait_Basvuru_Dilekcesi-2.doc ) web adresinden temin edilebilir.

(Başvuru Formunda İlan Detay Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir).

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi.

6- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge) (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

7- Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgeleri/Çalışma alanını belirten Enstitü yazıları (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

8- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

9- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora transkript belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi.

11--Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden (HİTAP) alacakları ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

12-Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır) (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).

13- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

14- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

2- ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır. (ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir).

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Tüm başvurularhttps://personelilan.sinop.edu.tr/adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Başvurular ilgili birimlerehttps://personelilan.sinop.edu.tr/adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Uygulamalı Birimlere Başvuracak Adaylar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığınahttps://personelilan.sinop.edu.tr/adresi üzerinden elektronik olarak başvuru yapacaktır.

6- Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.trweb adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde eklenmesi gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir). 9-Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

10- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenmesi gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir)

