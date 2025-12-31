Orman Genel Müdürlüğü 26 İşçi Alacak

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda 3, Otomotiv Kaporta İşçisi pozisyonunda 1 olmak üzere 4 daimi işçi alımı yapılacaktır

Açık iş ilanları 31.12.2025-05.01.2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi ile Otomotiv Kaporta İşçisi ünvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.

Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

10. Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacaktır.

MOTOR İMALAT BAKIM VE ONARIM İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLAR

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

2. a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;

Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının İş Makineleri veya Otomotiv Elektromekanik dallarından birinden mezun olmak,

Veya

b) Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının; Otomotiv Mekanikerliği, Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği, İş Makineleri, Otomotiv Elektromekanik, Oto Motor Mekanikerliği, İş Makineleri Bakım Onarımcılığı, İş Makineleri Tamirciliği, Otomotiv Elektro-mekanikerliği, Oto Motor Tamirciliği dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olmak,

Veya

c) 20UY0408-4 İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4),

11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4),

11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5),

Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).

OTOMOTİV KAPORTA İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLAR

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

2. a) Mesleki eğitim veren liselerin Otomotiv Gövde Dalından mezun olmak,

Veya

b) Otomotiv Gövdeciliği, Otomotiv Kaportacısı, Otomotiv Gövde Onarımcısı, Kaporta Tamirciliği, Otomotiv Saç ve Gövde Kaynakçısı dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olmak,

Veya

c) 12UY0053-3-4 Otomotiv Saç ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3 veya 4),

11UY0006-3-4 Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3 veya 4),

14UY0191-4-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 4 veya 5),

11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 4),

11UY0005-3-4 Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 3 veya 4),

Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak,

5. En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda 6, Otomotiv Kaporta İşçisi 4, Otomotiv Elektrikçisi pozisyonunda 6, Kaynakçı pozisyonunda 3 ve Lastik Tamircisi Motorlu Taşıtlar pozisyonunda 3 olmak üzere 22 geçici işçi alımı yapılacaktır

Açık iş ilanları 31.12.2025-05.01.2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Otomotiv Kaporta İşçisi, Otomotiv Elektrikçisi, Kaynakçı ve Lastik Tamircisi Motorlu Taşıtlar ünvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.

Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.

OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ ÖZEL ŞARTLAR

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

2. a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Oto Elektrik, Bobinaj bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olmak,

Veya

b) Otomotiv Elektrikçiliği, Otomotiv Elektromekanikerliği, Bakım ve Onarım Elektrikçiliği, Elektrik, Elektrik Teknolojileri, Bobinaj, Oto Elektrikçiliği dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,

Veya

c) 11uy0019-4 Otomotiv Elektrikçisi (seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

5. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).

KAYNAKÇI (Oksijen ve Elektrik) ÖZEL ŞARTLAR

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

2. a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;

Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık veya Metal Doğrama dallarının herhangi birinden mezun olmak,

Veya

b) Kaynakçılık, Metal İşleri, Metal Teknolojisi (Kaynakçılık), Elektrik Kaynakçılığı dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,

Veya

c) 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4)

12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3),

12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4),

Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

4. En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).

LASTİK TAMİRCİSİ -MOTORLU TAŞITLAR ÖZEL ŞARTLAR

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

2. a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;

Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının Otomotiv Elektromekanik dalından birinden mezun olmak,

Veya

b) Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik Dalından Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olmak,

Veya

c.18UY0360-3 Lastik Bakım Onarımcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

5. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).