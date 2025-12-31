Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük

sürenin mesai bitimi (17:00) dir.

Başvurularhttps://genelbasvuru.mku.edu.tr/adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DUYURULUR.

Genel Şartlar

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100 'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

4- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan atanacaklar için)

Unvan Şartları

Araştırma Görevlisi

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. (Adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir)

Öğretim Görevlisi

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

1- Adayların bir kadroya müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adedi 2 olarak belirtilen kadrolara başvurular tek başvuru olarak değerlendirilecektir.)

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, ilanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

4-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

5-Rektörlükçe; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapılabilir, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER;

1-Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)

2- Özgeçmiş. (Yükseköğretim Kurumlarında çalışanlar YÖKSİS'ten alacaklardır).

3- Erkek adaylar için, Askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir.), (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)

6- Lisans/Lisansüstü transkript belgelerinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı.

7- Fotoğraf

8- Onaylı Öğrenci Belgesi veya e-devletten alınan belge. (Lisansüstü Öğrenci olma şartı aranan kadrolar için)

9- ALES Belgesi - (ALES Muafiyeti talep edenler, belgelerini Muafiyet Durumunu Gösterir Belge Kısmına yükleyeceklerdir.) (Geçerliliği devam eden)

10- Hizmet Belgesi (e-devletten alınabilir.) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11- Muafiyet Durumunu Gösterir Belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)

12- Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir.)

13- Yabancı Dil Belgesi. (istenen kadrolar için)

14-Tecrübe Belgesi; Resmi Kurumlarda Geçen Süreler İçin Onaylı Hizmet Belgesi, Özelde Geçen Süreler İçin İş Yerinden Alınacak Yaptığı İşi Gösterir Belge Ve İşyeri Unvanını Gösterir, SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden SGK sayfasından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığı altında "Barkodlu Belge Oluştur" sekmesinden alınmaktadır.) (Sadece istenen kadrolar için, tecrübe şartının lisans mezuniyeti sonrası olması gerekmektedir.)

15-İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belgeler.(Sertifika, Kurs vb.)

16- Barkod/Karekodu okunaklı olması kaydıyla e-devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini(www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığı sayfasında mevzuat yan başlığı altından temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin mesai bitimi (17:00) dir.

Başvurularhttps://genelbasvuru.mku.edu.tr/adresinden yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş (Yükseköğretim Kurumlarında çalışanlar YÖKSİS'ten alacaklardır), yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Kriterlerine Göre Hazırlanacak Puanlama Tablosu, Adayların Doçent Unvanını Aldığı, Doçentlik Başvuru (ÜAK) Kriterlerine Göre Hazırlanan Puanlama Tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-devletten alınabilir.), başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını online olarakhttps://genelbasvuru.mku.edu.tr/adresine başvuru süresi içinde yüklemeleri gerekmektedir.

Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş (Yükseköğretim Kurumlarında çalışanlar YÖKSİS'ten alacaklardır), yabancı dil belgesi, ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu ve adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-devletten alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını online olarak

https://genelbasvuru.mku.edu.tr/adresine başvuru süresi içinde yüklemeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvuracakları ana bilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini(Yükseköğretim Kurumlarında çalışanlar YÖKSİS'ten alacaklardır), nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraf, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), online olarak https://genelbasvuru.mku.edu.tr/adresine başvuru süresi içinde yüklemeleri gerekmektedir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden SGK sayfasından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığı altında "Barkodlu Belge Oluştur" sekmesinden alınmaktadır.) Sigortalı hizmeti olan veya olmayantüm adaylar bu belgeyi başvuru süresi içinde yüklemeleri gerekmektedir.(Barkodu/Karekodu okunaklı)

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumlardan alacakları (e-devletten alınabilir.) onaylı hizmet belgesini dosyaya eklemeleri gerekmektedir.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %30 kota uygulaması yapılmayacaktır.)

-Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

-Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan atanacaklar için)

-Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

- Erkek adaylar için, askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).

- Barkod/karekodu okunaklı olması kaydıyla e-devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.

- Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, ilanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

İLAN OLUNUR.

Yukarıda verilen bilgiler dışında Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0850 377 80 00 - 15100 - 15110 - 15111 - 15112 - 15113 - nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlük telefonlarından bilgi edinilebilir.