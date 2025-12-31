Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Koşulları Yönergesi (bakınız: (https://personel.mu.edu.tr/) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına tüm başvurular https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlaradresi üzerinden "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzu" doğrultusunda hazırlanarak elektronikortamda alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

2) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 (on beş) gündür. (Islak imzalı dilekçelerin ilan başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz kayıtlarına alınmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı, süresi içinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

3) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde adaylardan fiziki olarak istenebilecektir.)

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, doçent ünvanını almış olanlar ile profesörler başvuru yapamazlar.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7) (*) Adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

8) Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen eş durumu veya sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

9) Üniversite uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10) Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlaradresi üzerinden elektronikolarak yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar, Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzuna sisteme giriş yaptıkları takdirde erişebileceklerdir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ( https://personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresindeki Atama Belgeleri sekmesi altında yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneği ), ( İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Ayrıca dilekçenin aslının başvuru süresi içerisinde; Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Elektronik başvuruyu tamamlayan adayların dilekçe haricinde elden/posta ile belge göndermelerine gerek yoktur.

2-Özgeçmiş ve Yayın Listesi

3-Diploma ve Mezuniyet Belgeleri (e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belgeler de geçerlidir.)

4-Fotoğraf (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

5-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6-Doçentlik Belgesi ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)

7-Hizmet Belgesi ( Üniversitemiz dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar, daha önce çalışıp ayrılsalar dahi bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur.

( e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

8-Bilimsel Araştırma ve Yayın Dosyası (Kılavuzda belirtildiği şekilde ekleyiniz)

9- a) Başvuru Formu [Başvurulacak kadronun Temel alanına ait Başvuru Formunun doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanıp, formdaki yayın türü sırasına göre hazırlanan detaylı puan dökümünü ile birlikte taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (https://personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresinde yer alan Başvuru Formu)]

b) Profesörlük takdim çalışması (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

10- Doçentlik Sözlü Sınav:

a) 06 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7100 sayılı Kanunla Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlikte sözlü sınavın kaldırılmış olması nedeniyle, bu tarihten sonra doçentlik ünvanı alan ve sözlü sınava girerek başarılı olan adayların, e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan "DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAV BAŞARI BELGESİ"ni yüklemeleri gerekmektedir.

b) Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi: Doçentliğini sözlü sınava girerek alanlar ve 06 Mart 2018 tarihi öncesi doçentliğini alanlar hariç, bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Profesör kadrosuna başvuru yapan ve sözlü sınava girecek adaylar için)

c) Doçentlik Sözlü Sınav Muafiyet Dilekçesi: 06 Mart 2018 tarihi öncesi doçentliğini alanlar (Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek doçent ünvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş profesör adaylarının sözlü sınavları, ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Koşulları Yönergesi'nin 5 inci maddesi )

11- Yabancı Dil Belgesi ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belgeler de geçerlidir.)

12- Deneme Dersi Dilekçesi (* Genel açıklamalar 7. madde kapsamında başvuru yapacak adaylar için) (Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

(1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

(2) "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Üniversitemiz Senatosu'nun 21.02.2019 tarih ve 554/7 sayılı kararı ile ALES ve Yabancı Dil Sınav puan barajları yükseltilmiştir.

(*) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince.

(**) 24.05.2023 tarihli ve 658/5 sayılı kararları uyarınca Yabancı Dil Puan Şartı yükseltilmiştir.

(3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(4) Lisansüstü eğitimde azami süresi dolan ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

(5) Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

(6) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı, süresi içinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

(7) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

(8) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

(9) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sonuçlar Üniversitemiz http://mu.edu.tr internet adresinde açıklanacaktır. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi (https://personel.mu.edu.tr/tr/dokuman)

2- Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe örneğinde istenen Ekli Belgeler