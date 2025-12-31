Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

T.C.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI / 2025-01

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizinwww.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Genel şartlar

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

(2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

(7) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

(8) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/D maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

(9) Araştırma Görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.

Özel şartlar

(1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli belgeler

1-Fotoğraflı Başvuru Dilekçesi(www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2-Açık Rıza Beyan Formu ( www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

3-Kimlik Fotokopisi

4-Özgeçmiş (CV)

5-Lisans ve Lisansüstü mezuniyet ve öğrencilik durum belgeleri(e-devletten alınabilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6-Lisans Transkripti (Onaylı veya kare kodlu)

7-ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya muadili)

8-Kamuda çalışıyor ya da daha önceden çalışmış ise onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve çalıştığı meslek (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler.

Başvuru yapılacak adresler :

Rektörlük için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84, Merkez / KİLİS (Personel Dairesi Başkanlığı)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için: Aşıt Mahallesi 7 Aralık Sokak No:12 Merkez/KİLİS (Karataş Kampüsü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler web sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare ilanın her aşamasını iptal etme/güncelleme hakkına sahiptir. İptal edildiği takdirde tarafların yapmış olduğu posta/kargo masrafı ödenmeyecektir.

T.C.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI / 2025-03

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular 31.12.2025 tarihinde başlayacak ve 15.01.2026 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

. Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların; özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli suretlerini veya karekodlu e-Devlet çıktılarını, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesini, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesini, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere ise 5 (beş) adet nüshasını elektronik ortamda (flash disk) hazırlayarak başvuru formu ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda ''Başlıca Araştırma Eseri''ni belirtmeleri zorunludur.

. Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların; Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin başvuru anında e-Devlet çıktıları kabul edilir. (Atama esnasında diplomaların aslı veya noter onaylısı istenecektir.) Özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesini, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesini, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) adet nüshasını elektronik ortamda (flash disk) hazırlayarak başvuru formu ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin başvuru anında e-Devlet çıktıları kabul edilir. (Atama esnasında diplomaların aslı veya noter onaylısı istenecektir.) Özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesini, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesini, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) adet nüshasını elektronik ortamda (flash disk) hazırlayarak başvuru formu ile birlikte ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.

. Profesör kadrosunda olanlar Doçent kadrosuna; Doçent ünvanını almış olanlar ile Doçent kadrosunda bulunanlar ise Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuramazlar.

. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesi gereğince doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS ve e-TEP sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

. Başvuran adayların ilanın son başvuru tarihi itibariyle istenilen belgelere sahip olmaları gerekmekte olup istenilen koşullara uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

. Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan "AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ"ni doldurmaları gerekmektedir.

. Başvuru formu matbu olup,http://www.kilis.edu.tr/adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.

. İdare ilanın her aşamasını iptal etme/güncelleme hakkına sahiptir. İptal edildiği takdirde tarafların yapmış olduğu posta/kargo masrafı ödenmeyecektir.

. BAŞVURU YAPILACAK ADRESLER:

Profesör ve doçent kadrolarına başvuru için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru için:

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

Spor Bilimleri Fakültesi için: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, B Blok, Kat:1 Merkez/KİLİS

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için: Aşıt Mahallesi 7 Aralık Sokak No:28 Merkez/KİLİS (Karataş Kampüsü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için: Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için : Aşıt Mahallesi 7 Aralık Sokak No:28 Merkez/KİLİS (Karataş Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu için:Aşıt Mahallesi 7 Aralık Sokak No:28 Merkez/KİLİS (Karataş Kampüsü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)

Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular profesör ve doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrosu için ise kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İptal edildiği takdirde tarafların yapmış olduğu posta masrafı ödenmeyecektir.