Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2026

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 31 Aralık 2025 07:20, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 06:37
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibarıyla saat 09.00'dan, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 18.00'e kadar ilan detaylarının da belirtildiğihttps://pdbilan.kku.edu.tr/internet adresinden çevrim içi olarak yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan detaylarına ve başvuru süreçleri hakkındaki bilgilere,https://personel.kku.edu.tr/internet adresinde yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecektir.

