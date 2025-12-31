Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvurular https://akademikbasvuru.ktu.edu.tr/adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesini çıktı halinde, elektronik sisteme yüklenen yayınları ise sadece Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvurular https://akademikbasvuru.ktu.edu.tr/adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesini çıktı halinde, elektronik sisteme yüklenen yayınları ise sadece Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://akademikbasvuru.ktu.edu.tr/adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesini çıktı halinde, elektronik sisteme yüklenen yayınları ise sadece Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadroları" kapsamında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

6- İlan edilen kadrolara başvuran adayların sınav, atama ve lisansüstü eğitimleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi çerçevesinde ve "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

MUAFİYETLER

1- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER

1-İlan başvuru dilekçesinin doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.

2-Özgeçmiş.

3-Bir adet vesikalık fotoğraf.

4-Nüfus cüzdan fotokopisi.

5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.

7-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)

8-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

9-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

NOT:

1-Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

2- e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir.

3-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.

4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.