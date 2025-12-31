Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) ALES' ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.

3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4) Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1) (Değişik: RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2) (Değişik: RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3) Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin (d) bendi uyarınca yapılacaktır.

C) MUAFİYET:

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

1) Bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.

2) Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.harran.edu.tradresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik ve okunamayan bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

4) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı bilgi/belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

6) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.harran.edu.trinternet adresinde ilan edilecektir.

7) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

E) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvuru Formu (Gerekli evraklar bölümünden temin edilecektir.).

2) Özgeçmiş.

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4) Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı).

5) Güncel Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir).

6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-devlet üzerinden alınacak karekodlu belge).

7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi).

8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.

9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı.

10) Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı.

11) Yüksek lisans öğrenci belgesi istenen kadrolar (Arş. Gör.) için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı.

12) Tezli yüksek lisans mezuniyeti istenen kadrolar (Öğr. Gör.) için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı.

13) Tecrübe şartı istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı.

14) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının denkliğinin YÖK Başkanlığınca onaylandığını gösterir belge.

15) İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.).

16) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.).

SINAV TAKVİMİ:

1) İlk Başvuru Tarihi : 31.12.2025

2) Son Başvuru Tarihi : 14.01.2026

3) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 23.01.2026

4) Giriş Sınavı Tarihi : 29.01.2026

5) Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 04.02.2026

6) Başvuru Adresi : https://ilan.harran.edu.tr/

7) Sonuçların ilan adresi :www.harran.edu.tr

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına / programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete' de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecektir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Şahsen başvuru yapmak isteyen adaylar, ayrıca online başvurusunu da yapmak zorundadır.)

2) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, ilanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

3) Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, 1 adet vesikalık fotoğrafını, yayın listesini, özgeçmişlerini (ÜAK formatlı), beyanname belgesini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, Doçentlik Belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu (Heyet) Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

4) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, 1 adet vesikalık fotoğrafını, yayın listesini, özgeçmişlerini (ÜAK formatlı), beyanname belgesini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu (Heyet) Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

5) Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime hitaben yazacakları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı/program ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

6) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Üniversitemiz gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir.

7) Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığınca doktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

8) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu öğrenim belgeleri geçerlidir.

9) 2547 sayılı Kanunun Ek-38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

10) Müracaat edecek adayların Üniversitemiz aşağıda linki verilen "Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

https://personel.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/personel/files/Güncel_Yönerge_(23.11.2023).pdf

11) Yukarıda verilen bilgiler dışında Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 - 318 30 26 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlük telefonlarından bilgi edinilebilir.